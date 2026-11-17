Bolojan a spus că PNL va formula un astfel de proiect şi cu susţinerea USR. Foto: Agerpres

PNL va veni în perioada următoare cu un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari, a anunțat Ilie Bolojan, marți, la Digi 24, precizând că au avut loc discuții și cu USR în acest sens.

„Avem o discuţie de la referendum. Asta este o problemă serioasă şi ai nevoie de o masă parlamentară. Când s-a făcut coaliţia veche, a fost un principiu că, dacă nu cad toate partidele de acord asupra unui proiect, el nu intră pe agendă şi atunci nu puteai să vii, dacă tratai lucrurile serios şi ştiai care sunt urgenţele României, cele legate de deficite, cu proiecte care nu aveau susţinere.

Acum nu ne va opri nimeni şi cu siguranţă în perioada următoare vom veni cu astfel de proiect, concret, de reducere a numărului de parlamentari”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a spus că PNL va formula un astfel de proiect şi cu susţinerea USR: „Consider că discuţia a fost purtată şi cu USR şi vom propune un astfel de proiect pentru că nu poţi să faci o reformă a administraţiei care să se lege de toată lumea cât timp din central, de unde sunt cele mai cheltuieli, nu vii cu propuneri de măsuri, nu înseamnă că, dacă reduci numărul de parlamentari, vei rezolva deficitul României, dar e o problemă de semnal politic şi de normalitate”, a explicat Ilie Bolojan.