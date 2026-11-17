4 minute de citit Publicat la 21:54 17 Noi 2026 Modificat la 21:54 17 Noi 2026

Bolojan a spus că PNL va susține o eventuală propunere serioasă de reformă. FOTO Profimedia Images

Ilie Bolojan a criticat marți, la Digi 24, propunerea PSD privind reforma administrativ-teritorială, despre care spune că, în acest moment, nu este însoțită de un proiect concret. Fostul premier susține că România are nevoie de o reorganizare a administrației, însă aceasta trebuie făcută pe baza unei analize serioase și a unor propuneri clare, nu simple discuții.

„Un anunț despre o posibilă reformă administrativă, dar fără un proiect. Se flutură declarații care sună într-un fel la Ministerul Administrației, comasări voluntare, altfel la sediul PSD. Nu poți să vii cu o problemă serioasă, care este reforma în administrație, fără să vii cu un proiect”, a declarat Ilie Bolojan.

El a explicat că reforma trebuie să urmărească reducerea cheltuielilor administrative, îmbunătățirea serviciilor publice și crearea unor condiții mai bune de dezvoltare.

„Nu facem reformă ca să umplem spațiul public cu discuții inutile. Facem reformă ca să avem cheltuieli mai puține cu administrația, pentru a avea servicii publice mai bune și condiții mai bune de dezvoltare. Dacă doar lipești două comune sărace, credem că vom avea o comună bogată? Fără o analiză serioasă, totul nu este decât o discuție, o perdea de fum care să acopere lipsa de soluții și de acțiune guvernamentală”, a afirmat Bolojan.

El a spus că PNL va susține o eventuală propunere serioasă de reformă, însă a avertizat că reorganizarea nu trebuie transformată într-un calcul politic.

„Dacă va veni o propunere serioasă, vom discuta serios pe o astfel de propunere, vom aduce contribuția noastră și vom susține reforma administrației publice. Dar trebuie făcută serios, discutată cât se poate de clar. Dacă sunt doar calcule despre pe cine să salvăm, nu facem nimic”, a declarat acesta.

Bolojan: România are nevoie de o reorganizare a administrației

Bolojan a acuzat PSD că a întârziat reforma privind reducerea posturilor din administrație, susținând că partidul a făcut tot posibilul pentru limitarea numărului de posturi care urmau să fie desființate.

„PSD a făcut tot ce a fost posibil pentru ca cele 14.000 de posturi care au fost prevăzute pentru a fi reduse să fie limitate și, din toamna anului trecut până în toamna acestui an, a tras de timp cu această reformă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Bolojan a susținut că reorganizarea administrativă presupune o masă critică și susținere politică, iar anunțurile fără proiecte concrete reprezintă doar exerciții de imagine.

„România are nevoie de o reorganizare a administrației. Ai nevoie de masă critică, de susținere și, dacă nu o ai, poți să vii să blufezi. Să vedem dacă va fi un proiect. Momentan sunt blufuri de imagine”, a declarat Bolojan.

Ce spune despre reducerea numărului de parlamentari

Ilie Bolojan a dat și exemplul reducerii numărului de parlamentari, despre care spune că este o problemă serioasă, dar care necesită susținere în Legislativ. Bolojan a amintit că, în vechea coaliție, exista un principiu potrivit căruia proiectele care nu aveau acordul tuturor partidelor nu erau introduse pe agendă.

„Este o problemă serioasă, dar ai nevoie de o masă de parlamentari. Când s-a făcut coaliția veche, a fost un principiu: dacă nu cad toate partidele de acord, ele nu intră pe agendă. Nu puteai să vii cu proiecte care nu aveau susținere”, a explicat Bolojan.

Acesta a anunțat că PNL va veni cu o propunere concretă privind reducerea numărului de parlamentari și că subiectul a fost discutat inclusiv cu USR.

„Acum nu ne va opri nimeni și, cu siguranță, vom veni cu un astfel de proiect concret privind reducerea numărului de parlamentari. Discuția a fost purtată și cu USR. Vom propune un astfel de proiect. Nu poți să faci o reformă a administrației cât timp din centru nu vii cu propuneri de măsuri. E vorba de semnal politic și de normalitate”, a declarat Bolojan.

Bolojan, despre reorganizarea județelor: „Nu numărul de locuitori e problema”

Referindu-se la propunerea privind stabilirea unei limite de un milion de locuitori pentru județe, Ilie Bolojan a afirmat că numărul populației nu este singurul criteriu care trebuie luat în calcul. El a enumerat infrastructura de comunicații, capitala regiunii, economia și identitățile locale printre aspectele importante pentru reorganizare.

„Nu numărul de locuitori e problema. Când ai regiuni care înseamnă mai multe județe, e o problemă care ține de axele de comunicații, capitala regiunii, economia regiunii, compatibilitățile care țin de identitățile locale. În zona Transilvaniei există o rezistență la nivel micro, ca o comunitate minoritară de maghiari, care este lângă o comunitate majoritar românească, să unească două comune, pentru că au senzația că își pierd identitatea. Același lucru în Harghita sau Covasna, cu minoritatea românească, cu comunitățile noastre care au aceeași rezistență de a se uni cu comunități mai mari maghiare”, a explicat Bolojan.

El a mai spus că reorganizarea nu trebuie făcută exclusiv pentru reducerea cheltuielilor, ci și pentru stimularea dezvoltării economice, prin consolidarea unor centre regionale.

„Nu facem reorganizare doar pentru a reduce cheltuieli, trebuie să ne gândim și la dezvoltare. Se face prin 20-30 de reședințe de județ, care sunt motoarele de dezvoltare ale României”, a afirmat acesta.

Ce spune despre poziția UDMR

Bolojan a afirmat că UDMR are o îngrijorare legitimă în privința unirii localităților mici și a amintit că partidul a avut aceeași poziție și în trecut, când Emil Boc a avansat o propunere similară.

În final, Bolojan a susținut că PNL este dispus să participe la discuții serioase privind reforma administrației, dar a subliniat că o astfel de schimbare nu poate fi făcută fără negocieri și o majoritate parlamentară.

„Orice discuție legată de reforma administrației, purtată serios, va găsi în PNL un partener. Dacă vrei să faci ceva și ai 23-25% în Parlament, ce face un partid rațional? Discută cu celelalte forțe ca să ai 50% plus 1, să nu ai moțiune de cenzură sau să ai suport. Nu se poate altfel. Ce s-a întâmplat până acum, totul nu e decât o perdea de fum. Astfel de proiecte au mai fost anunțate, discutate jumătate de an... Lucrurile astea se fac la modul serios, după alegeri, când sunt majorități stabile. Nu poți să faci astfel de propuneri de pe o zi pe alta”, a conchis Ilie Bolojan.

