Călin Popescu Tăriceanu îl amenință pe Teodor Meleșcanu cu excluderea din ALDE: „Fiecare care acceptă o astfel de postură îşi asumă nişte consecinţe”

Teodor Meleşcanu nu are sprijinul ALDE pentru şefia Senatului şi, dacă va candida din partea PSD, urmează să fie convocat Biroul Politic, a declarat marţi liderul formaţiunii, Călin Popescu Tăriceanu.



El a amintit că ALDE a decis recent că îl va susţine pe Ion Popa pentru preşedinţia Senatului.



"Regulamentul spune foarte clar: că fiecare grup parlamentar în Senat poate să facă o singură propunere. Ca atare, ne vom trezi în situaţia nefirească de a avea două propuneri pentru funcţia de preşedinte, amândouă din partea ALDE. Singura propunere valabilă este propunerea pe care o va face grupul nostru", a declarat Tăriceanu, la Senat.



Întrebat dacă Teodor Meleşcanu va fi exclus din ALDE dacă va candida, Tăriceanu a spus: "Dacă domnia sa aşteaptă să fie nominalizat candidat şi acceptă această candidatură, intră sub incidenţa hotărârii pe care noi am luat-o şi care este o hotărâre absolut statutară şi firească - ca orice funcţie publică pe care cineva o acceptă să fie cu sprijinul partidului pe care nu îl are. Deci fiecare care acceptă o astfel de postură îşi asumă nişte consecinţe. Cei care fac aşa ceva trebuie să ştie că se aplică evident ultima hotărâre care prevede un mecanism foarte simplu: se convoacă Biroul Politic, Biroul Politic face propunerea către Delegaţia Permanentă care, conform statutului, constată încălcarea acestor prevederi şi ia decizii. (...) Toate formulele astea nu fac decât să încerce să evite sau să ascundă o realitate. Realitatea este simplă: ALDE a luat hotărârea cu majoritate covârşitoare, cu două abţineri, în privinţa ieşirii de la guvernare şi toţi colegii trebuie să respecte această situaţie. Acest nou statut pe care îl avem în momentul de faţă cei care vor să facă alte jocuri să aibă alte soluţii la îndemână, le fac pe cont propriu".



Liderul ALDE a adăugat că Meleşcanu a afirmat că acceptă nominalizarea, dar nu-şi dă demisia din grupul ALDE.



"Deci nu ştiu care este misterul acestei formulări atât de ambigue, încât numai el poate să-l înţeleagă. (...) Dar, după aceste atitudini extrem de agresive din partea PSD, mă îndoiesc că colegii mei vor dori să voteze pe cineva din PSD, în condiţiile în care această persoană este din grupul ALDE", a adăugat Tăriceanu.



Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, luni, că partidul îl susţine în continuare pe Teodor Meleşcanu pentru funcţia de preşedinte al Senatului