Călin Popescu Tăriceanu, privind negocierile cu Liviu Dragnea: "Am să vă dezamăgesc profund"

foto: Agerpres

Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, a vorbit despre presupusele negocieri pe care le-a avut cu Liviu Dragnea privind numele noilor miniștri.

"Am să vă dezamăgesc profund. Vreau să vă spun că nu am avut niciun fel de negociere. Ne-am întâlnit să punem la punct câteva detalii legate de ședința Birourilor Permanente Reunite de mâine și de ședința de luni în care va fi votul de învestitură pentru prim-ministrul desemnat. Nu am negociat nimic, discuțiile despre aceste subiecte au decurs într-o manieră colegială și toate speculațiile care s-au făcut nu au avut niciun fel de fundament. Îmi pare rău că nu am lucruri senzaționale de spus care să facă deliciul presei și al publicului. Relația dintre ALDE și PSD a funcționat foarte bine. De la început am convenit un lucru, că nu vom face o restructurare a Guvernului, dar că e un bun prilej pentru a evalua activitatea unora dintre miniștri și în unele cazuri vor exista nume noi care să facă parte din noul Cabinet", a spus Tăriceanu.

Liderul ALDE a vorbit și despre discuțiile purtate cu noul prim-ministru desemnat, Viorica Dăncilă.

"Să știți că m-am întâlnit cu doamna prim-ministru desemnat în aceste zile pentru a discuta aspecte ce țin de programul de guvernare, program de guvernare care vreau să subliniez nu va suferi modificări cantitative, nici de profunzime. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le scoatem din program pe care ni le-am asumat și le-am îndeplinit. Doamna prim-ministru desemnat, Viorica Dăncilă, într-adevăr, vă confirm, mâine la ora 10 am invitat-o la ședința Biroului Politic Central al ALDE pentru a se face cunoscută colegilor noștri din conducerea partidului și din grupurile parlamentare. E un gest firesc din partea ambilor, și a primului ministru și a colegilor care au curiozitatea să discute cu domnia sa", a mai spus Tăriceanu.