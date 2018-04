Călin Popescu-Tăriceanu, reacție în scandalul momentului: Președintele nu cunoaște atributele constituționale ale funcției

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a reacționat la cererea președintelui la adresa premierului, de a demisiona.

”Haideți să fim foarte clari și să ne raportăm la atributele conferite de Constituție. Singurul capabil să dea un verdict este Parlamentul. Parlamentul dă votul de încredere și numai el poate să îl retragă, președintele nu are nimic de a face cu această chestiune. Președintele nu cunoaște atributele constituționale ale funcției. Ieri am auzit o declarație și vreau să îi atrag atenția președintelui: primul-ministru nu are nevoie de mandat pentru a merge într-o vizită externă. Vorbește în numele Guvernului și în numele României. Nu este președintele singura voce care vorbește în numele României. Politic poate să facă declarații, poate să deschidă un război cu Majoritatea, cu Guvernul” a spus Călin Popescu-Tăriceanu.