Viktor Orban, după întâlnirea cu Ciolacu: Ungaria va pune pe agenda Consiliului în această toamnă aderarea României la Spațiul Schengen

Premierul Marcel Ciolacu a avut vineri o întâlnire informală cu omologul ungar, Viktor Orban, la Vila Lac, întâlnire la care a participat și Kelemen Hunor, președintele UDMR. Cei doi premieri au discutat, printre altele, despre intrararea României în Schengen. La finalul întâlnirii, premierul Ciolacu a spus pe o rețea socială că aceasta a fost una „pragmatică”, pe subiecte de interes comun. La rândul său, premierul maghiar a scris pe rețeaua X că Ungaria va pune pe agenda Consiliului în această toamnă aderarea României la Spațiul Schengen.

„Am avut astăzi o discuție pragmatică cu Prim-Ministrul Ungariei, domnul Viktor Orban, pe subiectele de interes comun ale cooperării noastre bilaterale. Schimburile noastre comerciale se ridică la aproximativ 13 miliarde de Euro și am agreat împreună cu omologul maghiar că există în continuare un potential neexploatat.

I-am transmis premierului Orban că dorim să lucrăm împreună pentru consolidarea unei agende bilaterale pozitive, în beneficiul cetățenilor noștri, indiferent de etnie. Totodată, am convenit să începem studiile de fezabilitate privind realizarea unui proiect fanion la nivel bilateral - legătura #feroviară de mare viteză Budapesta–București, un proiect strategic, de interes regional, cu impact la nivelul rețelelor feroviare din regiunea Europei Centrale.

Ungaria deține Președinția Consiliului UE în acest semestru, iar, în această calitate, România se bazează pe acțiunea onestă a Ungariei pentru consolidarea Agendei strategice europene. Totodată, i-am mulțumit Prim-ministrului Viktor Orban pentru susținerea fără echivoc a aderării României la spațiul #Schengen și cu frontierele terestre”, a scris pe o rețea socială Marcel Ciolacu.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, premierul maghiar Viktor Orban a scris că Ungaria va pune pe agenda Consiliului în această toamnă aderarea României la Spațiul Schengen.

Today I visited #Bucharest for a meeting with Prime Minister @CiolacuMarcel. I promised that the Hungarian EU Presidency will put Romania’s accession to the #Schengen Area on the Council’s agenda this Autumn. pic.twitter.com/5D9pdhPnLK