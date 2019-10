Călin Popescu Tăriceanu susține Guvernul Orban: „Ne-am înțeles pe cele 12 condiții şi cerinţe pe care ALDE le-a formulat”

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat marţi, după cea de-a două rundă de negocieri cu premierul desemnat, că va merge în Biroul Politic Executiv al partidului unde va susţine să se dea votul în favoarea învestiturii Guvernului PNL.

”A două întâlnire oficială pe care am avut-o în formație completă ne-a permis să finalizam discuțiile pe documentul pe care l-am prezentat la întâlnirea precedentă, cu cele 12 cerințe pe care noi le-am formulat. Am căzut de acord asupra tuturor, fie că este vorba de formula Guvernului monocolor, fie că este vorba de zonă economică unde am convenit asupra necesității unor investiții. Am discutat și astăzi am finalizat. Concluzia ca atare este că împreună cu colegii mei ne vom prezența în față Biroului Permanent Executiv al ALDE unde vom susține ca Biroul să dea vot în favoarea învestiturii domnului Orban în fruntea viitorului Guvern. Aceasta este propunerea pe care o facem", a spus Călin Popescu Tăriceanu, în urma negocierilor purtate cu premierul desemnat, Ludovic Orban.

El a adăugat că se va semna şi un acord scris privind susţinerea învestirii Guvernului PNL, subliniind că în respectivul document este scris negru pe alb că reformele sau modificările în Justiţie se vor face doar prin dezbatere în cadrul Parlamentului, şi nu prin ordonanţă de urgenţă.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, are, marţi, discuţii cu majoritatea partidelor parlamentare, în vederea conturării unei majorităţi care să susţină noul Guvernul desemnat. Ludovic Orban s-a întâlnit cu reprezentanții ALDE. Urmează PMP, UDMR şi USR, iar miercuri cu Pro România.

