Anunțul neașteptat al lui Marcel Ciolacu. Cine ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține că, la alegerile prezidențiale, PSD va avea cu totul altă abordare.

Sursa foto: agerpres

Potrivit lui Marcel Ciolacu, următorul candidat din partea PSD la prezidențiale nu este obligatoriu să fie om politic sau membru PSD.

”Știți foarte bine că am anunțat în interiorul partidului și în spațiul public foarte clar că desemnarea candidatului pentru funcția de președinte al României din partea PSD se va face cu totul altfel. Nu o să mai fie o decizie a unui număr mic de oameni. Întâi să mă hotărăsc dacă eu voi intra în această competiție. Cu certitudine cred că România are nevoie de un președinte de stânga. Un om care împărtășește principiile de stânga. E nevoie de o schimbare după 20 de ani pentru cel care va ocupa funcția de președinte al României. Sunt oameni de stânga în România care pot ocupa cea mai înaltă funcție din statul român. Când avem discuția de candidaturi tot timpul ne gândim numai la oameni politici. Poate că PSD de această dată nu va veni neapărat cu un om politic, ci cu un intelectual. De aceea am dat exemplul domnului Cristoiu”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV.

”Partidul alege. Va exista o competiție internă în care se va înscrie cine dorește. Eu doresc să poată candida și alte personalități care nu sunt neapărat în partid. Partidul are maturitatea să-și aleagă cel mai bun candidat”, a mai spus el.

În ceea ce privește un eventual candidat comun din partea PNL-PSD, liderul PSD susține că nu s-a discutat acest lucru.

”Dacă avem candidaturi separate la europarlamentare, la locale, e foarte greu să avem un candidat comun la prezidențiale. Am avut o construcție politică, USR, care au avut un anumit traseu comun și locale și generale. A fost în jurul unui dușman comun, care în acel moment se numea Traian Băsescu. Cred că nici eu, nici Ciucă nu avem un dușman comun. Eu și Nicolae Ciucă suntem niște oameni de bună credință, nu poate să conteste cineva acest lucru, și cred că implicarea noastră în actul de guvernare a fost pentru a depăși această perioadă complicată. Dacă există un program de țară pe care să și-l asume ambele partide, de fapt să fie o construcție politică nu pentru că există un dușman comun, ci pentru că există o viziune comună în ceea ce privește viitorul României. Nu a existat până acum o astfel de variantă în interiorul coaliției, nimeni nu a făcut o astfel de propunere. Îmi doresc mult ca România să depășească această perioadă complicată, întreaga Europă. Mi-aș dori în continuare o coaliție formată din cele două mari partide”, a concluzionat Marcel Ciolacu.