Cătălin Ivan, atac dur la Viorica Dăncilă: Este un dezastru. Nu are calități de om politic

Europarlamentarul Cătălin Ivan a lansat un atac dur la adresa Vioricăi Dăncilă, premierul desemnat.

Cătălin Ivan consideră că o Românie cu Viorica Dăncilă premier înseamnă un dezastru și a criticat dur momentul ales de PSD pentru a rezolva criza politică.

”Este un atentat direct la interesele statului român, când tu - Liviu Dragnea, decizi să faci CEx cu o zi înainte de vizita premierului Japoniei. Acest om, atât de important, s-a trezit în plină criză politică. Criza putea fi miercuri” a spus Cătălin Ivan.

”Această persoană nu are nicio fărâmă de calitate să o recomande pentru această funcție. În PE nu a demonstrat o secundă că are inițiativă, că are viziune proprie. Singura calitate este obediența” a continuat europarlamentarul.

”Descoperiți brusc că nu e bună acum? A fost bună nouă ani de europarlamentar, a fost bună de președintă la organizația de femei a PSD?” a întrebat Radu Tudor.

”Ca om îi pot găsi multe calități. Ca om politic, disperat caut și nu găsesc. Consider că este un dezastru. În 14 ani de zile de când fac politică, niciodată nu am fost atât de oripilat de o decizie politică” a conchis Cătălin Ivan.