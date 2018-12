Ce au făcut Eugen Teodorovici și Sorina Pintea în Cuba

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și ministrul Sănătății, Sorina Pintea, au vorbit la Antena 3 despre vizita lor de zece ore în Cuba și în Rusia. Cei doi spun că au plecat cu mandat din partea primului ministru.

Întrebat de ce a făcut escală în Moscova, înainte de a ajunge în Cuba, Teodorovici a răspuns că „asta a fost ruta de zbor”.

Ministrul Finanțelor a precizat că s-a vorbit despre „datoria istorică a Cubei”, relansarea relațiilor comerciale, dar și despre chestiuni legate de cooperarea în domeniul medical.

„Unii și alții încearcă să ducă o astfel de acțiune în derizoriu. Au fost câteva ore de discuții foarte importante. Am auzit că am plecat fără mandat. Nu. Am documentele cu mine. Ne-am întâlnit cu vicepreședintele Cubei, cu ministrul Sănătății. Avem raportul de deplasare făcut de doamna ambasador de la Havana. A fost o vizită istorică. România nu a mai avut trimiși în Havana. Noi, acolo, am fost pentru un scop nobil pentru țara asta. Am fost pentru copiii acestei țări. Toată lumea știa. S-a încercat să se ducă în derizoriu activitatea Guvernului. Nu fac decât să facă rău românilor”, a spus ministrul Finanțelor.

Ministrul Sănătății a spus că „biletele au fost luate în ultima clipă” deoarece „atunci am avut acceptul înalților demnitari din Cuba pentru întâlnire” și se punea problema „acum sau la anul”.

„Sunt mai multe medicamente care sunt în cercetare. Avem două vaccinuri contra cancerului pulmunar care de câțiva ani sunt folosite în Cuba. Există un medicament pentru diabet. Este folosit cu foarte mare succes. Sunt lucruri concrete pentru care am mers. Noi știm că am fost pentru ceva benefic”, a spus Sorina Pintea.