Ce cadou a primit Ludovic Orban de Moș Nicolae

Ludovic Orban a primit un cadou inedit de Moș Nicolae. După ce s-a aflat că premierul a câstigat in ultima vreme 3.000 lei pe luna, bani din care si-au asigurat traiul zilnic atat el cat si sotia sa casnica, filiala PSD Cluj s-a gândit să-i facă o surpriză.

Astfel, PSD Cluj i-a trimis, vineri, premierului Ludovic Orban, un pachet cu o carte, un deodorant, mai multe conserve şi 100 de lei.

"In aceasta dimineata, prin intermediul unui curier, filiala PSD Cluj a trimis un mic pachetel cu alimente, bani, produse cosmetice si carti catre domnul Ludovic Orban, premierul Romaniei, despre care am aflat cu ingrijorare ca traieste doar cu 3000 de lei pe luna. Propunerea de intrajutorare a venit din partea domnului Marinel Bagacean, pensionar, membru vechi al PSD Cluj, care ne-a atras atentia ca nu putem sta nepasatori in fata problemelor de viata ale unui om nacajit cum e domnul Ludovic Orban care, dovedind un spirit de sacrificiu enorm, din putinul pe care il avea, a donat la partid in campanie si 17000 de lei, adica jumatate din venituri, traind in post si smerenie tot anul.

Speram sa ii ajunga cele trimise pana cand isi va lua leafa de premier, daca e nevoie, mai trimitem si sarmale, sosoni si chiloti dinamo, ca sa treaca cu bine domnul premier aceasta iarna si sa faca cat mai repede bugetul", a scris Liviu Alexa, presedinte PSD Cluj, pe Facebook.

