Ce fac politicienii în prima zi de relaxare a restricțiilor: Premierul Cîțu și Dana Barna merg la spectacolul "Dineu cu proști" la TNB

Florin Cîțu a mulțumit cetățenilor pentru că respectă regulile și pentru că se vaccinează, astfel încât să poată fi posibilă relaxarea restricțiilor.

"Cum este pentru voi prima zi fară mască în spații deschise?

Eu deja am făcut o plimbare la prima ora până la cafea și a fost wow.

Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați înțeles să respectați toate regulile și mai ales pentru că vă vaccinați.

Astăzi ne bucuram toți de primul pas important din revenirea la normalitate pentru că am lucrat împreună în acest an dificil.

Vă mulțumesc. Urmează 1 iunie.", a scris prim-ministrul pe Facebook.

Atât premierul Cîțu, cât vice-premierul Dan Barna, vor participa la proiectul-pilot al TNB, la care care vor intra în sala de spectacol doar persoane vaccinate.

