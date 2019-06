Ce i-a cerut Dragnea premierului Viorica Dăncilă după rezultatele slabe înregistrate la alegerile europarlamentare

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că Liviu Dragnea i-a cerut, după rezultatele slabe înregistrate la alegerile europarlamentare, să nu renunţe la guvernare, pentru că PSD trebuie să îndeplinească ceea ce le-a promis românilor.



„Am avut o discuţie chiar în seara în care s-au anunţat rezultatele alegerilor, împreună cu mai mulţi miniştri am mers la sediul din Băneasa pentru a aştepta rezultatul alegerilor. Am fost acolo când s-au dat primele exit-polluri şi când am văzut, de fapt, că am obţinut un rezultat slab la alegerile europarlamentare. (...) Am discutat în aceeaşi seară, duminică seară, cu domnul Dragnea despre guvernare şi mi-a spus că, indiferent de ce se va întâmpla, să nu renunţăm la guvernare pentru că noi am promis nişte lucruri românilor şi trebuie să le îndeplinim. Noi nu putem să renunţăm, pentru că această renunţare ar însemna o cedare a noastră, o cedare nu în faţa românilor, ci în faţa acelora care, efectiv, nu ne vor la guvernare, în faţa acelora care nu vin cu soluţii şi vin numai cu lucruri urâte şi cu acuze la adresa Guvernului”, a declarat Viorica Dăncilă, la un post de televiziune.

În opinia sa, pierderea alegerilor europarlamentare, urmată de condamnarea lui Liviu Dragnea au fost cele mai grele momente ale PSD.