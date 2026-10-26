Ce spune Sorin Grindeanu despre Pilonul 2 de pensii. Despre creșteri: Vor fi făcute indexări în anul 2027

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dat asigurări, luni că formațiunea sa va respecta ce scrie în programul de guvernare și a reamintit că acest document prevede creșterea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame și pentru veterani. Grindeanu a menționat că nu a luat în calcul "să se umble" la Pilonul 2 de pensii și a subliniat că nu a existat o discuție publică privind acest subiect.

"Creșterea salariilor, creșterea pensiilor, eliminarea CASS pentru mame și pentru veterani și toate lucrurile pe care le-am anunțat și pe care ni le-am asumat sunt parte a programului de guvernare. Dar, așa cum v-am spus și zilele trecute, eu cred că trebuie să așezăm lucrurile într-o ordine firească. Ordinea firească ar însemna prezentarea rapidă a situației finanțelor României", a răspuns președintele PSD, după ce a fost întrebat dacă Guvernul va crește pensiile și salariile la începutul anului viitor.

El a reiterat că la finalul săptămânii trecute a avut o întâlnire cu Alexandru Nazare și cu prim-ministrul Luca Niculescu și "toată lumea" a fost de acord că primul pas implică prezentarea situației financiare.

Ulterior, trebuie făcută o rectificare pentru a acoperi anumite minusuri în cheltuielile de funcționare ale mai multor entități din statul român.

"După aceea, începem să discutăm despre bugetul pe 2027. În acel moment, fiți convins că PSD-ul va respecta ceea ce scrie în programul de guvernare. Vor fi făcute indexări în anul 2027 și vor fi prinse în bugetul din 2027. PSD-ul și-a asumat acest lucru prin programul de guvernare", a subliniat Grindeanu.

Grindeanu: Posibil să fie două rectificări. Bugetul pe 2027 să fie adoptat anul acesta

Liderul PSD a indicat că "s-ar putea să fie nevoie de două rectificări, iar bugetul să fie aprobat anul acesta".

"Să nu mai avem bugetul pentru 2027 (votat anul viitor), ci să fie aprobat în 2026. Să nu mai avem situația de anul acesta, când bugetul a fost aprobat în aprilie", a îndemnat el.

Liderul PSD a mai fost întrebat dacă poate da asigurări că "nu se va umbla" la Pilonul II de pensii (pilonul contribuțiilor obligatorii, administrate privat, pentru a finanța nevoile bugetului, n.r.).

"Nu e treaba mea să fac asemenea precizări. Eu nici nu m-am gândit vreodată. Cine s-a gândit la Pilonul II? A fost o discuție publică de tipul ăsta? Eu n-am văzut-o, dar nu e cazul de așa ceva, evident", a punctat el.

El a fost invitat să comenteze afirmația făcută de Lia Olguța Vasilescu, potrivit căreia "contribuția este prea mare" la Pilonul II.

"De la anumite reglaje până la dispariția Pilonului II, e mare diferență. Aceste lucruri probabil că au fost prezentate de Olguța Vasilescu drept subiecte care pot să vină pe agenda publică, dar nu ca decizii", a fost răspunsul său.