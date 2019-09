Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a vorbit într-un interviu acordat DCnews despre "o posibilă înţelegere tacită" între preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Viorica Dăncilă.

Înţelegerea, spune Tăriceanu ar ajuta-o pe Viorica Dăncilă "să supravieţuiască" în funcţia de premier. Şi preşedintele Iohannis ar avea de câştigat, potrivit scenariului lansat de liderul ALDE.

"Probabil ca este ceva și în ce se spune că e o înțelegere tacită cu Cotroceniul pentru a- i permite lui Viorica Dancila să supraviețuiască ca prim ministru. Este la fel de adevărat că lui Iohannis îi convine să aibă un partid la guvernare cum e PSD cu această imagine proastă din cauza Guvernului și din cauza primului ministru si cu un candidat în persoana doamnei Dăncilă care nu i-ar pune niciun fel de problemă.

Și atunci am constata ca PSD nu are o viziune, nu își dorește să iasă din aceasta situație de defensivă, să ieșim în ofensivă și nu pot nici eu, nici colegii mei să cauţionăm o astfel de guvernare. Acesta este motivul pentru care am hotărat ieșirea", a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Liderii PSD se vor reuni săptămâna viitoare pentru a decide dacă vor merge cu restructurarea guvernului în Parlament sau dacă vor aștepta verdictul Curții Constituționale.

Potrivit reporterului Antena 3 Vasile Marcu, o decizie a CCR s-ar putea lăsa așteptată destul de mult.

"Cel mai probabil vor discuta cele două planuri la începutul săptămânii viitoare în CEx, atunci când vor lua și opiniid de la juriști, dacă să meargă acum în Parlament cu restructurarea guvernului, cu cele trei posturi de miniștri, foste ale ALDE, sau vor aștepta o decizie a CCR, care nu este foarte sigur când ar putea veni.

Planul se întinde foarte mult, ar putea dura cel puțin până la începutul lunii viitoare, doar prima ședință, cea în care ambele instituții, Guvernul și Administrația Prezidențială, își vor prezenta punctele de vedere în fața judecătorilor Curții Constituționale, iar de acolo mai departe nu se mai știe când s-ar putea termina, pentru că nu mai există un termen fix, ci e doar la latitudinea judecătorilor CCR", a spus Vasile Marcu.