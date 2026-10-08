Cele două condiții ale PSD ca să voteze Guvernul Niculescu. Grindeanu: "Fac apel la PNL și UDMR pentru o majoritate asumată"

Grindeanu a anunțat cele două condiții ale PSD ca să voteze Guvernul Niculescu. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat joi, după discuțiile cu premierul desemnat Luca Niculescu că PSD nu va vota guvernul acestuia dacă nu se va face o coaliție cu PNL și UDMR. Grindeanu a făcut apel către cele două partide să construiască o majoritate transparentă.

"Discuțiile au fost constructive, s-au axat pe două componente: economică și politică.

Din perspectivă economică, i-am spus din start că ne dorim schimbarea direcției economice. Aceasta este condiția PSD pentru orice sprijin politic. Ne dorim o reconfigurare macroeconomică majoră, care să pună stop sărăcirii agresive a românilor.

Au fost prezenți și o parte dintre specialiștii PSD care au pregătit programul de guvernare pentru următorii ani. Am discutat despre elemente concrete legate de relansarea economiei, astfel încât chinurile ajustărilor economice să nu mai fie suportate de pensionari, mame, copii și firmele românești.

Niculescu ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Așteptăm conturarea acestui program, să vedem soluțiile pentru oameni și pentru economie. I-am transmis lui Luca Niculescu disponibilitatea noastră ca o parte dintre colegii care au lucrat la programul de guvernare să participe activ la un dialog continuu, până la definitivarea programului.

Din perspectivă politică, i-am spus că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. Fac apel la PNL și UDMR să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun. Dacă nu ne vom regăsi în acest proiect pentru economie și nu vom avea o asumare clară din partea celorlalte partide, PSD nu va ezita să spună „nu” acestui demers politic.

În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul de a construi o majoritate care să învestească un guvern. Am fi putut construi o majoritate în jurul ideii de schimbare. 80% dintre români ne cer schimbarea.

Avem însă o desemnare în persoana lui Niculescu. De aceea, apelul meu se îndreaptă către partide: să lase orgoliile politice și să se gândească mai mult la oameni, care așteaptă soluții de la noi. Adevărata confruntare nu trebuie să fie pe frontul politic, între partide.

Daca se dorește ca PSD să facă parte din guvern, trebuie să se întâmple cele două componente, amândouă.", a declarat Sorin Grindeanu.