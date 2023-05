Sfidare la cel mai înalt nivel: Cheltuieli uriașe în instituțiile statului înainte de tăieri | Mașini cumpărate pe bandă rulantă

Instituțiile statului sfidează românii la cel mai înalt nivel. Cumpără mașini pe bandă rulantă înainte de tăierile de bugete.

Sursa foto: Hepta

Senatul României achiziționează 22 de limuzine de peste 4,5 milioane de lei.

Și la ANAF se cumpără 40 de mașini, 12 autoturisme cu șapte locuri, în valoare totală de 2,6 milioane de lei.

Ministerul Muncii cumpără pentru casele de pensii. Casa Națională de Pensii, din subordinea lui Marius Budăi, a cumpărat 60 de mașini.

Și Serviciul de Protecție și Pază cumpără 30 de mașini pentru președintele Klaus Iohannis.

Citește și: Noua soluție adăugată la ordonanța austerității pentru acoperirea găurii din buget | Concedieri pe bandă rulantă

”Cred că aceste proteste, care brusc au început să vină toate în cascadă și care sunt justificate dintr-un punct de vedere al faptului că oamenii au nevoie de mai mulți bani și este normal să fie plătiți mai bine, vin tocmai în perioada în care urmează ca Partidul Social Democrat să dea premierul, adică pe domnul Marcel Ciolacu.

Pentru că eu cred că oamenii se gândesc foarte rațional la faptul că Partidul Social Democrat a fost singurul care de-a lungul timpului ascultat.

Dacă ne uităm la creșterile salariale consistente din domeniul educației, în special din domeniul sanitar, toate au fost decizii luate atunci când Partidul Social Democrat a fost la guvernare.

Noi am luat România într-o criză colosală, o criză a inflației, o criză a prețurilor cauzată de creșterea excesivă a prețului la energie și la gaze, care știm cu toții că a fost cauzată de liberalizare haotică a pieței.

Când am ajuns la guvernare, noi, cei din PSD, am plafonat prețul așa cum am promis, iar în perioada următoare, împreună cu ministrul Marius Budăi, împreună cu premierul Marcel Ciolacu, stăm la masă cu sindicatele, cu toate zonele pentru a găsi soluțiile cât mai bune pentru a da o parte din aceste creșteri salariale”, a declarat la Antena 3 CNN Ivan Gruia, deputat PSD.