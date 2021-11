Ciolacu: "Până joia viitoare, România va avea guvern"

Cât despre cine va avea întâietate la preluarea șefiei guvernului, Ciolacu a spus că încă nu s-a ajuns la o decizie. Cine va avea premierul nu va avea, însă, ministrul de Finanțe.

"După cum bine știți, sunt două propuneri de prim-ministru: una a PNL și una a PSD. Din acest punct de vedere, singurul lucru.. am încercat să creionăm cele două propuneri și structura Guvernului, ținând cont de cine va avea, prin rotație, primul prim-ministru. Nu am ajuns la o hotărâre să vedem cine are primul premierul", a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă PSD ar putea renunța la decizia ca primul premier să fie dat de social-democrați, Ciolacu a răspuns: „Cel mai bine o să se exprime colegii mei când o să merg în fața lor cu aceste propuneri.”

Liderul PSD a spus însă răspicat că până joia viitoare România va avea noul guvern.

"Joi, am negociat cu toții, România trebuie să aibă guvern", a subliniat liderul PSD. Viitorul premier ar urma să fie în funcție până în luna mai 2023. Cât despre configurația viitorului guvern PSD-PNL-UDMR, Marcel Ciolacu a declarat: „Încercăm să rămânem în același număr de ministere.”

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal