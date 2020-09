Clotilde Armand a chemat Poliția: Este tentativă de fraudă electorală! Reacția lui Dan Tudorache

„Iată ce avem în sediul Direcției de Salubrizare și Investiții situat în Complexul din piața Mureș, un etaj deasupra Biroului Electoral de Sector. Procese verbale necompletate! Așa pregăteau frauda. Și-a făcut apariția pe aici și directorul ADP S1 și nu știu ce caută el la BES. O să ne lămurească Poliția”, scrie pe Facebook Clotilde Armand.

De asemenea, aceasta acuză că Dan Tudorache a folosit o instituție a primăriei și a încercat să modifice procesele verbale cu ajutorul angajaților de la Direcția de Salubrizare.

”Iată cum a folosit fostul primar al Sectorului 1 o instituție a primăriei și cum a încercat să modifice procesele verbale cu ajutorul angajaților de la Direcția de Salubrizare. Să fie foarte clar: Tudorache și toți cei care au participat la această tentativă o să răspundă în fața Justiției”, adaugă Armand.

Clotilde Armand a chemat Poliția: Este tentativă de fraudă electorală!

Dan Tudorache: E o mare prostie!

Dan Tudorache a intrat, însă, în direct la Antena 3 unde a declarat că totul ”este o mare prostie”.

„E o mare prostie! Cum să faci așa ceva?! Deci, ca să ai un proces verbal, trebuie să ai o ștampilă a secției de votare. Hai să fim serioși! Cred că nu știe ce vorbește sau se află în treabă”, a spus Dan Tudorache.

„Nu e nimic ilegal”, a subliniat acesta.

Cine a câștigat de fapt în Sectorul 1

Întrebat cine e câștigătorul din punctul său de vedere, a spus: „Noi am făcut numărătoare paralelă și am 200 de voturi în plus. Bănuiesc că avocații partidului se vor duce până în ora 20.00 să depună o solicitare de renumărare a voturilor.”