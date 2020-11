Clotilde Armand și-a luat consilier un bărbat care a ucis două persoane și a executat o pedeapsă de 15 ani de închisoare

Bărbatul a săvârșit o condamnare de 15 ani în Germania, după ce a ucis 2 persoane, în calitate de bodyguard al unui om de afaceri italian.

”Practic, prin decizia de Juri a Tribunalului Regensburg din 13.01.1995, pronunțată în Dosarul nr. Ks 203 Js 43848/92, a, b, definitivă la data de 01.02.1996, numitul Doboș Nicolae Daniel a fost condamnat la pedeapsa detențiunii pe viață pentru săvârșirea a două infracțiuni de omor prev. de art. 211, alin. 1, din Codul penal german.

Cu privire la situația executării pedepsei, din documentele comunicate de autoritățile germane a rezultat că numitul DOBOȘ NICOLAE-DANIEL a fost arestat preventiv 1213 zile, începutul executării pedepsei fiind 02.02.1996, 15 ani din pedeapsă fiind ispășiți la 07.10.2007.

În fapt, la data de 08.09.1992, împreună cu o altă persoană, prin cruzime (așa menționează instanța!), l-a omorât pe numitul... cu o pușcă cu alice.

La data de 02.10.1992, numitul DOBOȘ NICOLAE-DANIEL, cu premeditare (așa menționează instanța!), l-a omorât prin împușcare pe numitul... .

Prin decizia administrativă a Municipalității din Regensburg pronunțată la data de 29.05.2000 în dosarul nr. 331/04/122/Ml/Re s-a dispus expulzarea imediată a numitului DOBOȘ NICOLAE-DANIEL după eliberarea din închisoare”, scrie Turda News.

Informațiile au fost făcute publice odată cu scandalul apărut după ce Daniel Doboș a devenit liderul USR Turda.

Însă Daniel Doboș consideră că cei 15 ani de închisoare nu sunt relevanți.

Reporter: Este adevărat sau nu că ați ucis două persoane și ați făcut închisoare pentru asta?

Daniel Doboș: Da!

Reporter: Și atunci, cum e scos din cotext?

Daniel Doboș: Da, e scos din context! Faptul că lucrurile s-au judecat și s-au rejudecat.

Reporter: Câți ani de închisoare ați făcut?

Daniel Doboș: Mult prea puțini ca să fie relevant.

Într-o altă declarație, Daniel Doboș povestește:

Concluzia a fost că trebuia să mă asigur că atacatorul avea o armă. Ceea ce ar fi însemnat să aștept până în momentul în care celălalt ar fi tras. Nu am făcut-o. Am fost judecat, rejudecat și reabilitat. Concluziile se regăsesc într-un cazier curat”.

”Am fost garda de corp a unui om de afaceri italian și mi-am utilizat arma din dotare în 1992. În două rânduri. Oricine utilizează o armă se află sub incidența legii. Iar legile sunt stricte. Mi-am asumat această responsabilitate. O face oricare dintre oamenii care poartă o armă în viața civilă. Atacurile la care a fost expus VIP-ul meu au survenit treptat, iar dacă primul atac a fost cercetat fără o concluzie, al doilea a fost cercetat prin prisma primului.

Pe de altă parte, Clotilde Armand a anunțat în urmă cu scurt timp că a demis 3 directori din primărie, inclusiv pe cel de la Poliția Locală.

”Directorul Administrației Domeniului Public Sector 1, directorul Poliției Locale Sector 1 și directorul Direcției de Investiții vor fi demiși începând cu data de astăzi. Aceste 3 direcții moștenite în forma actuală de la vechea administrație au creat un deficit de peste 700 milioane de lei în acest an și pun în dificultate bugetul local. Incompetența, neglijența și achizițiile publice suspecte nu mai au ce căuta în această instituție. Repet: am zero toleranță față de cei care au ales să fenteze legea și nu-și îndeplinesc atribuțiile”, este anunțul făcut de primarul Sectorului 1 cu câteva minute în urmă.