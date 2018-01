Codrin Ștefănescu, anunț despre PSD. Este prima dată în istoria partidului când se întâmplă așa ceva

Foto: Agerpres

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat marţi seara că este prima oară în istoria PSD când un candidat pentru funcţia de premier, Viorica Dăncilă, ia toate voturile în Comitetul Executiv Naţional al partidului, iar desemnarea unei femei în funcţia de prim-ministru va schimba imaginea României ca ţară.



"Ştirea în sine, că vom avea un prim-ministru femeie, va schimba puţin imaginea României ca ţară. Şi atunci Cati (n.red. Ecaterina Andronescu) s-a retras din competiţie, pentru ca în momentul în care se votează o femeie să fie o majoritate zdrobitoare, Şi a fost. Nu am mai văzut aşa ceva, în condiţiile în care cu o zi înainte a fost ce a fost la CEx, sau cu o săptămână înainte. Şi noi chiar nu avem acolo şedinţe liniştite", a afirmat Ştefănescu, într-o emisiune la România TV.



El a precizat că mai întâi în CEx au fost propuşi Paul Stănescu şi Mihai Fifor, care au spus că doresc să îşi menţină portofoliile deţinute în Guvernul Tudose şi apoi au fost propuse Ecaterina Andronescu şi Viorica Dăncilă.



"Mihai Fifor, ministrul Apărării, şi Paul Stănescu, vicepremier - ministrul Dezvoltării, amândoi, după CEx-ul de ieri, au fost întrebaţi şi au spus că dacă îi votăm mai departe să facă parte din Guvern, ei trebuie să îşi ducă mai departe mandatele. Propunerea Viorica Dăncilă a făcut-o Niculae Bădălău, preşedintele executiv. Eu am propus-o pe Ecaterina Andronescu şi au început dezbaterile pe aceste două nominalizări. Cati Andronescu a zis aşa: noi ne bucurăm că suntem două femei pe care voi, colegii noştri, le vreţi să ajungă prim-ministru. În acest moment avem nevoie şi de cineva care are nişte conexiuni şi în Europa, iar Viorica Dăncilă are conexiuni extraordinar de mari în PE şi a condus foarte bine şi grupul nostru de europarlamentari", a spus secretarul general adjunct al PSD.



Acesta a mai afirmat că Viorica Dăncilă a avut foarte multe luări de poziţie în Parlamentul European vizavi de cei care atacau România.



"Viorica Dăncilă a încercat să ţină faţă acolo în nişte momente în care cei mai mari duşmani ai României aveau totul în mâini. Şi nu uitaţi că nouă, din grupul de europarlamentari, ne-au plecat doi europarlamentari, puşi cu mânuţa lui de Ponta pe listă: Cătălin Ivan şi Moisa, care se vedea anul trecut în toate funcţiile posibile: premier, viitor candidat la preşedinţie, lider marcant etc., iar anul trecut ne-a părăsit, i-a zis doamnei Dăncilă: la revedere, nu mai îmi place în PSD, eu sunt de dreapta cu #rezist, brusc. Totuşi, doamna Dăncilă a trecut prin foarte multe şi a avut foarte multe luări de poziţie în PE vizavi de cei care atacau România. Asta a spus şi Cati şi a zis că asta ne trebuie în momentul de faţă: cineva care este bine văzut şi acolo", a afirmat Codrin Ştefănescu.