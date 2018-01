Codrin Ștefănescu: „Și-a băgat dracul coada în PSD. Este unul din exteriorul partidului”

Codrin Ștefănescu a comentat în emisiunea „Descoperiți” situația tensionată din interiorul PSD. Secretarul general-adjunct al PSD a comentat că dracul și-a băgat coada în PSD.

„Eu cred că nu asistăm la un alt caz Grindeanu. Avem o problemă serioasă și trebuie să o recunosc. Ca urmare a unor declarații din ultima vreme a colegilor noștri și urmare a altor lucruri ca lipsa de comunicare, faptul că de câteva zile se amplifică situația din partid, am considerat că este foarte important să facem un CEXn fulger luni, ca să ne reglăm toate problemele și să vedem cum a ajuns în spațiul public aceste probleme amplificate.

Am primit o avalanșă de mesaje de la colegi din țară ca să ne potolim , am v orbit cu 100 de primari care atrag aten ț ia că nu putem să stăm așa și să comunicăm fiecare cu vream , nu știu d e c e ne certăm. Am avut un an bun, cu reușite la guvernare. (...) Vom discuta nimic din ceea ce se aștepta să discutăm la Iași. Nu o să avem timp de așa ceva. Nici propunerea de la Guvern. Vom discuta doar despre ce ne frământă. (...)

Și-a băgat dracu l coada în PSD. Nu l-am indentificat. La G rindeanu este P onta, dracu l nu este de la noi este din exter i orul partidului. Face un lucru mai grav. T rebuie o concluzie luni și o declarație de presă comună, un milion de m embrii de partid și de romani care ne-au votat sunt cu ochii pe noi ” , a declarat Codrin Ștefănescu.

Secretarul general-adjunct al PSD a ținut să precizeze că Guvernul va fi lăsat să-și facă treaba.