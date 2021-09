Congres PNL - a doua zi. Rareș Bogdan este noul prim-vicepreședinte al PNL

UPDATE 18.40 Rareș Bogdan este noul prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, în urma numărării voturilor.

11.50 - Florin Cîțu și-a anunțat, la Consiliul Național al PNL de duminică, echipa de prim-vicepreședinți și vicepreședinți pentru Biroul Executiv al PNL.

Prim-vicepreședinți:

Rareș Bogdan (prim-vicepreședinte Comunicare și Relații Internaționale);

Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova – prim-vicepreședinte Mediul de Afaceri, Societate Civilă;

Lucian Bode – prim-vicepreședinte Strategii Politice;

Gheorghe Flutur – prim-vicepreședinte Politici Publice.

Secretar general: Dan Vîlceanu

Vicepreședinții pe domenii:

Robert Sighiartău – vicepreședinte pe politică externă și afaceri europene;

Nicolae Ciucă – vicepreședinte Apărare și siguranță națională;

Florin Roman – vicepreședinte administrație, ordine publică și siguranța cetățeanului;

Gheorghe Falcă – vicepreședinte fonduri europene și dezvoltare regională;

Alin Tișe – vicepreședinte justiție și drepturi cetățenești;

Virgil Popescu – vicepreședinte buget, politici fiscale, economie, energie și mediu de afaceri;

Cristian Bușoi – vicepreședinte sănătate;

Daniela Cîmpean, președinte Consiliul Județean Sibiu – vicepreședinte muncă, familie și protecție socială;

Sorin Cîmpeanu – vicepreședinte educație și cercetare;

Alexandru Muraru, președintele filialei PNL Iași – vicepreședinte cultură, culte, minorități;

George Stângă, președinte PNL Galați – vicepreședinte agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară;

Mircea Fechet – vicepreședinte mediu, ape și silvicultură;

Alin Nica, președintele CJ Timiș – vicepreședinte infrastructură de transport;

Pavel Popescu – vicepreședinte comunicații, societate informațională și digitalizare;

Adrian Cosma, președinte PNL Satu Mare – vicepreședinte tineret și sport;

Alina Gorghiu – vicepreședinte drepturile omului, protecția minorităților etnice, religioase și a grupurilor vulnerabile de orice natură;

Monica Anisie – vicepreședinte pentru românii de pretutindeni.

Vicepreședinți politici: Cristian Băcanu. Florin Birta (primar Oradea), Cristian Buican, Ciprian Ciucu (președinte PNL București), Daniel Constantin, Bogdan Gheorghiu, Bogdan Huțucă, Eugen Pîrvulescu, Dragoș Soare, Vetuța Stănescu, Ștefan Stoica, Costel Șoptică, Eugen Țapu Nazare, Liviu Voiculescu, Gabriel Avramescu și Cristian Tuță.

Vicepreședinți pe regiuni:

Vicepreședinte Nord-Est – președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan;

Vicepreședinte Centru – Ciprian Dobre;

Vicepreședinte Nord-Est – Nelu Tătaru;

Vicepreședinte Vest – Marcel Vela;

Vicepreședinte București – Ilfov – președinte CJ Ilfov, Hubert Thuma;

Vicepreședinte Sud – Vest – Gigel Știrbu;

Vicepreședinte Sud-Est – prefect Constanța, Silviu Coșa;

Vicepreședinte Sud – Ciprian Pandea.

Președintele Comisiei de Arbitraj – Daniel Buda

Președintele Comisiei Naționale de Revizuire și Cenzori – Mihai Barbu

Trezorier este Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei.

UPDATE 10.40 - „Avem mari provocări în faţă, dar sunt sigur că niciuna nu e prea mare pentru PNL în perioada următoare. Vă mulţumesc pentru susţinere, vă mulţumesc şi celorlalţi care aţi înţeles mesajul meu de unitate, de ieri. Vă spun că am fost sincere mereu când am spus că vreau un partid unit, puternic, care să îşi folosească toate resursele pentru lupta cu adversarul nostru politic, PSD.

Vreau să vă spun că în acest mandat vreau să fiţi mândri că sunteţi liberali. Fiecare dintre dvs. Îmi asum asta şi sunt sigur că vom duce la îndeplinire acest obiectiv. Ca să pot să implementezi ce ne-am propus, am nevoie de o echipă în jurul meu. O echipă pe care am construit-o în această perioadă de campanie. Mişcarea liberală va transforma România şi o va face o putere în UE.

Vă prezint echipa, sunt oameni pe care îi cunoaşteţi, au demonstrat: Rareş Bogdan, primvicepreşedinte PNL pe comunicare şi relaţii internaţionale, Dumitrescu Iulian, primvicepreşedinte mediu de afaceri, Lucian Bode, prim vicepreşedinte strategii politice", a anunțat Florin Cîţu, de la tribuna congresului.

Știre inițială

Numărul de vicepreședinți PNL a fost modificat, la începtul lunii septembrie, și vor fi 17 vicepreședinți, împărțiți pe domenii.

În prima parte a Consiliului Național se vor alege secretarul general șin prim-vicepreședinții pe domenii: Relația cu mediul de afaceri și societatea civilă; Strategii Politice; Politici Publice; Comunicare și Relații Internaționale.

În etapa a fdoua vor fi aleși vicepreședinții pe domenii: politică externă și afaceri europene; apărare și siguranță națională; administrație, ordine publică și siguranța cetățeanului; fonduri europene și dezvoltare regională; justiție și drepturi cetățenești; buget, politici fiscale, economie, energie și mediu de afaceri; sănătate; muncă, familie și protecție socială; educație și cercetare; cultură, culte, minorități; agricultură, dezvoltare rurală și industrie alimentară; mediu, ape și silvicultură; infrastructură de transport; comunicații, societate informațională și digitalizare; tineret și sport; drepturile omului, protecția minorităților etnice, religioase și a grupurilor vulnerabile de orice natură; pentru românii de pretutindeni.

Vor fi aleși membrii Biroului Executiv al PNL, membrii Curții de Arbitraj, membrii Comisiei Naționale de Revizie și Cenzori, trezorierul și vicepreședinții regionali.

Florin Cîțu: "În acest moment Guvernul poate fi dat jos cu voturile PSD, USR și AUR"

Premierul Florin Cîțu a spus că va discuta cu toate partidele pentru a susține Guvernul pentru a nu fi declanșată o criză politică în plină iarnă. „Să nu fim ipocriți. Dacă PSD ar vota Guvernul, înseamnă USL? Dar PSD alături de USR și AUR nu e alianță”, întreabă Cîțu.

Președintele PNL Florin Cîțu a ajuns, duminică, la Romexpo, unde are loc Consliul Național PNL. Întrebat cu cine va negocia pentru susținerea Guvernului să nu pice la moțiune, Cîțu a spus că va disucta cu toate partidele, potrivit Mediafax.

„Haideți să nu mai fim ipocriți. Dacă PSD ar vota membrii Guvernului PNL, înseamnă USL. Dar un vot al PSD alături de USR și AUR nu înseamnă alianță? Eu vă spun că în acest moment Guvernul poate fi dat jos cu voturile PSD, USR și AUR. Este o moțiune depusă de USR. Nu cred că depun o moțiune și nu și-o votează. (...) Vom discuta cu toate partidele care vor să susțină guvernul, care nu vor o criză politică în această iarnă”, a spus Cîțu.

Întrebat dacă are informații că și parlamentari PNL, care l-au susținut pe Ludovic Orban, ar putea să voteze moțiunea de cenzură, Cîțu a spus că nu poate să creadă așa ceva.

Se rupe PNL după votul de la Congres? Răspunsul lui Cîțu

Noul președinte al PNL, Florin Cîțu, spune că nu crede că partidul se va rupe după votul din Congres, ba, din contră, este de părere că PNL va fi unit și va folosi toate resursele pentru a lupta cu PSD.

Întrebat, duminică, la Consiliul Național PNL, dacă Ludovic Orban și apropiații săi ar putea rupe partidul, Florin Cîțu a spus că nu există niciun pericol în acest sens.

„Nu există așa ceva. Vă spun că PNL va fi mai unit. Deja azi veți vedea o altă atmosferă. PNL o să fie unit și vom folosi toate resursele împotriva adversarului nostru, PSD”, a declarat Florin Cîțu, potrivit Mediafax.

Întrebat, în continuare, dacă vor fi parlamentari care vor face opoziție în Parlament și în partid, noul președinte al PNL a spus că „Statutul e foarte clar pentru cei care atacă PNL din interior”.

Florin Cîțu a mai spus că nu are niciun nume pentru un candidat care să îl înlocuiască pe Ludovic Orban, după ce fostul lider și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. El a precizat că va lua în calcul o altă susținere după ce procedura va fi făcută.

El a mai dat asigurări că nu vor păți nimic cei care l-au susținut pe Ludovic Orban.

„Liberalii care l-au susținut au funcții în partid, vor merge mai departe. Până la urmă a fost o competiție... mai dură decât se așteptau românii, dar a trecut. Acum partidul își va uni toate forțele împotriva adversarului nostru, PSD”, a mai spus Florin Cîțu.

După ce Florin Cîțu a fost ales președinte al PNL, duminică are loc un Consiliu Național, tot la Romexpo, în care se vor alege celelalte funcții de conducere din Partidul Național Liberal. La Consiliul Național participă 2.000 de delegați.

Florin Cîțu îl cheamă "la judecată" pe Ludovic Orban după ce a spus că parteneriatul cu Iohannis s-a încheiat

Florin Cîțu a reacționat după ce Ludovic Orban a spus, în momentul în care a aflat că a pierdut alegerile interne din partid, că parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis s-a încheiat.

"Aseară am văzut o declaraţie a domnului Ludovic Orban, la plecare, eu sper că era o declaraţie la supărare, pentru că pe mine m-au votat membrii PNL, în majoritate covârşitoare ”pentru”, şi pentru parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis. Aşa că în primul BEX eu voi cere domnului Ludovic Orban să-şi clarifice această poziţie, ce vrea să spună.

Eu cred că a fost o poziţie spusă la supărare, pentru că planurile noastre de viitor sunt strâns legate de parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis. Aşa că în următorul BEX îi voi da posibilitatea domnului Ludovic Orban să clarifice această poziţie, dacă nu, o clarificăm noi pentru el”, a declarat Cîţu.

Întrebat dacă se pune problema excluderii din partid a lui Ludovic Orban, Cîţu a răspuns: „Nu am spus aşa ceva, am spus să vină să ne explice ce a vrut să zică când a spus că nu există un parteneriat, pentru că PNL şi această conducere are un parteneriat cu preşedintele Klaus Iohannis”.

Replica lui Ludovic Orban, după ce Florin Cîțu l-a chemat să dea explicații pentru afirmația sa

"De când îmi cere lămuriri mie Florin Cîțu?", a spus vizibil amuzat Ludovic Orban. După ce reporterul i-a transmis că Florin Cîțu e pregătit să ia măsuri față de dânsul, Orban a replicat: "Da, da, da..." Și s-a îndepărtat apoi de jurnaliști.

