Congres PNL septembrie 2021. Florin Cîţu, primit cu huiduieli la congres, se cere demisia lui. Orban a intervenit

Congres PNL septembrie 2021. Premierul Florin Cîțu nu este lăsat să își susțină moțiunea „România Liberală” la Congresul la care candidează pentru președinția partidului.

Din sală s-a strigat "Demisia", moment în care a intervenit preşedintele PNL, Ludovic Orban, care a cerut delegaților să fie lăsat Cîțu să își prezinte moțiunea.

"Nu e nevoie", a replicat Cîțu.

"Cei care strigați demisia știți că înseamnă să vă dați jos propriul guvern. Numai Dragnea făcea așa ceva, încetaţi să vă mai comportaţi ca Dragnea", le-a spus premierul liberalilor care nu-l lăsau să vorbească.

"Azi nu ma votati pe mine, ci un nou mod de a face politică, votati o echipa. Si va astept pe toti in echipa mea.

Va garantez ca atat timp cat voi fi presedine al PNL, deciziile le vom lua impreuna.

Sunt un liberal convins si ma voi bate pentru PNL aşa cum nu au putut altii sa o faca.

Va vreau alaturi de mine in această batalie care nu e doar a mea, ci pentru Romania.

Niciodata nu voi permite ca PNL sa fie ingenuncheata, noi suntem liberali si trebuie sa ne purtam ca atare

Am muncit si nu am facut compromisuri. Sunt azi aici pentru ca respect principiile liberale şi nu fac compromisuri (...).

Am inceput spaland vase si am ajuns in conducerea marilor banci.

Eu nu voi purta niciodata o geaca pe care sa scrie PSD. Cum as putea, cand PSD e cel mai mare dusman?

Cat sunt eu presedinte, nu vom faca alianta cu PSD, ii tinem in opozitie acum si dupa 2024.

Pe mine nu o sa ma vedeti niciodata fortand o motiune de cenzura impotriva propriului partd. Suntem liberali, nu facem ca Dragnea.

Cîţu: "Cei care nu il sustin pe Iohannis sunt ipocriţi, avem un parteneriat"

Aceste lucuri le vedeti la PAS, nu la PNL. Ne dezicem de orice are legatura cu PSD, locul lor e opoziţia.

Niciodata nu o sa pun in pericol parteneriatul cu Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis reprezintă solutia pentru Romania.

Construim, nu distrugem, nu sabotam propriul guvern.

Fapte, nu vorbe. Vă cer să votaţi omul faptelor!", a spus Florin Cîţu.

În curs de actualizare.

