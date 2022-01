Scandal în consiliul local Mogoșoaia. Consiliera USR susține că a fost agresată. ”Vă las în căruț cu rotile!”

Femeia susține că a fost amenințată de consilierul local liberal Valentin Ene că va ajunge în scaunul cu rotile! Totodată, femeia îl acuză pe consilierul Dinu Gheorghe de la PMP că a lovit-o și că a încercat să îi ia cu forța telefonul cu care filma.

”Chiar dacă mă duc la pușcărie 6 - 7 ani, vă las în căruț cu rotile!”

Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

”Dacă vreodată mai aud, în viața mea, că mai puneți să mai sune reporteri de nevasta mea sau pe fiica mea, vă las în căruț cu rotile. Credeți-mă! Puteți să înregistrați! Vă las în căruț cu rotile, chiar dacă mă duc la pușcărie 6 - 7 ani, vă las în căruț cu rotile! Dacă o singură dacă se va mai întâmpla dumneavoastră o să fiți singura care rămâneți în căruț cu rotile. Credeți-mă că așa o să se întâmple! Lăsați familia în pace”, sunt declarațiile liberalului surprinse în imagini.

Spiritele s-au încins din cauza exproprierilor puse la cale de primar

Tot scandalul a avut loc în Școala din Mogoșoaia, unde avea loc ședința Consiliului local. Spiritele s-au încins din cauza exproprierilor puse la cale de primar.

Edilul a propus celor 626 de proprietari care dețin terenuri arabile într-o zonă în care Primăria vrea să construiască un întreg cartier, să cedeze 39% din terenuri, iar restul să fie introdus de către autorități în intravilan.

Printre cei care au fost de acord cu măsura se află nume grele din rândul liberalilor, scrie g4 media. Senatorul PNL Alina Gorghiu, Daniel Dăianu – președintele Consiliului Fiscal din partea PNL, Ionel Șcrioșteanu – secretar de stat la Ministerul Transportului tot din partea liberalilor, precum și fiul minor al primarului din Mogoșoaia, el însuși liberal.

Însă 276 de proprietari au refuzat sa își dea acordul. Pe aceștia, primarul plănuiește să îi exproprieze și să le ofere 1,7 euro pe metru pătrat, în condițiile în care oamenii spun că prețul în zonă depășește 25 de euro.

”Eu am fost șocată de un bărbat care sare așa pe o femeie”

Consiliera agresată a declarat, în exclusivitate pentru Antena 3, că Dinu Gheorghe, consilier PMP, a sărit pur şi simplu asupra ei, după ce liberalul și-a terminat tirada de amenințări.

”În seara aceasta a avut loc o ședință. Eu sunt secretara comisiei, am venit cu documentele să le completăm, să dezbatem... Nu am apucat nici să mă așez sau să îmi dau haina de pe mine și un coleg, consilier PNL, Ene Valentin, a început să mă întrebe de ce îi trimit eu jurnaliști care să vorbească cu soția și cu fiica dumnealui. Eu i-am spus că nu am nici măcar numărul dumnealui și că nu știu ce vorbește și atunci a trecut la niște amenințări.

Un alt coleg de la PMP, îl cheamă Dinu Gheorghe, a sărit efectiv pe mine in încercarea de a-mi smulge telefonul. Eu am fost șocată de un bărbat care sare așa pe o femeie”, a povestit Felicia Ienculescu Popovici, consilier USR, la Antena 3.

”Se victimizează! Eu nu am nimic împotrivă cu dumneaei”

În același timp, consilierul acuzat de violențe susține că de fapt el a fost un adevărat domn! Dinu Gheorghe, de la PMP, spune că femeii i-a căzut telefonul, iar el l-a ridicat și i l-a oferit, iar consiliera ar fi început să țipe din senin.

”Se victimizează! Eu nu am nimic împotrivă cu dumneaei, decât am rugat-o să nu mă filmeze. Am rugat-o de câteva ori. S-a apropiat foarte mult de mine și accidental i-a căzut telefonul. Eu i l-am luat de jos și i l-am dat. Și ea a ieșit țipând afară”, povestește acesta.

”Nu a atins-o cu un deget!”

Dinu Gheorghe susține că a fost prezent și la discuția între consiliera USR și Valentin Ene.

”A fost o discuție de vreo 10 minute. Verbal i-a atras atenția să nu mai vorbească de familia lui, dar nu a atins-o cu un deget”, mai spune acesta.

Antena 3 a încercat să obțină un punct de vedere și de la consilierul local Valentin Ene de la PNL, însă acesta a fost vizibil deranjat de apelul colegilor noștri și a spus că nu are nimic de declarat.

"Este inadmisibil ca, sub guvernarea PNL-PSD, fiecare să-și facă dreptate cu pumnul”

Între timp, liderul USR, Dacian Cioloș, îi cere ministrului de Interne, Lucian Bode, ca instituțiile pe care le conduce "nu doar să inițieze o anchetă, ci să-i ofere și protecție" Feliciei Ienculescu-Popovici.

"Este inadmisibil ca, sub guvernarea PNL-PSD, fiecare să-și facă dreptate cu pumnul. E inadmisibil să se întâmple asemenea acțiuni într-un stat de drept și, dacă mai există autoritate în acest stat, ea trebuie să se vadă acum, a reacționat Cioloș.

Si Cristian Diaconescu, președintele PMP, a reacționat la scandalul de la Mogoșoaia.

"Am luat act de solicitarea făcută pe rețelele de socializare de către președintele USR în privința situației de la Mogoșoaia. Așa cum PMP a sancționat în trecut agresivitatea promovată de unele formațiuni politice, în egală măsură vom condamna public orice fel de gest violent în exercitarea mandatului politic", scrie Diaconescu pe Facebook.