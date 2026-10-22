Consulul general al României la Lyon, rechemat de premier. Surse: Ar urma să devină șeful Cancelariei

Oleg Ungureanu, consulul general al României la Lyon. Sursă foto: Facebook - Consulatul General al României la Lyon

Oleg Ungureanu, consulul general al României la Lyon, va fi rechemat din funcție, potrivit unei hotărâri care figurează pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri. Potrivit surselor Antena 3 CNN, acesta ar urma să preia funcția de șef al Cancelariei prim-ministrului Luca Niculescu.

Hotărârea de Guvern se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri, 23 octombrie, și prevede rechemarea lui Oleg Ungureanu din calitatea de consul general și șef al Consulatului General al României la Lyon, în Republica Franceză.

„Hotărâre privind rechemarea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic- Domnul Oleg Ungureanu se recheamă din calitatea de consul general, șef al Consulatului General al României la Lyon, Republica Franceză”, se arată în textul Hotărârii de Guvern.

Potrivit unor surse, consulul ar urma să fie numit în funcția de șef al Cancelariei prim-ministrului.