Continuă războiul PSD-PNL pe tema deficitului. Bolojan îl acuză pe Grindeanu că "îşi pregăteşte scuzele pentru un posibil eşec"

lie Bolojan îl critică pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că îşi asumă rolul de premier de facto şi încearcă să stabilească agenda guvernului condus de Niculescu.. Colaj foto: Agerpres

lie Bolojan îl critică pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză că îşi asumă rolul de premier de facto şi încearcă să stabilească agenda guvernului condus de Niculescu. Totodată, Bolojan susţine că declaraţiile lui Grindeanu privind deficitul bugetar ignoră estimările agenţiilor internaţionale de rating, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa oficială de Facebook.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat duminică pe fostul premier Ilie Bolojan că a lăsat "peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli și obligații împinse în viitor" și "un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie". Liderul social-democrat a anunțat și primele măsuri pe care urmează să le ia miniștrii PSD din cabinetul Luca Niculescu.

Potrivit lui Bolojan, agenţiile Moody's, Fitch şi Standard & Poor's nu au retrogradat România şi au estimat pentru 2026 deficite bugetare de 5,8%, 5,9%, respectiv 6,2% din PIB, el subliniază că aceste evaluări sunt realizate pe baza analizării datelor financiare şi a detaliilor bugetare, iar credibilitatea agenţiilor depinde de acurateţea propriilor estimări.

Bolojan contestă şi eventualele acuzaţii potrivit cărora Ministerul Finanţelor ar fi indus în eroare agenţiile de rating, amintind că PSD a avut reprezentanţi în conducerea ministerului pe parcursul anului, inclusiv în perioada de interimat.

În ceea ce priveşte evoluţia deficitului, fostul premier explică faptul că deficitul înregistrat la nivel trimestrial nu reflectă neapărat situaţia de la finalul anului şi susţine că avansarea unor cheltuieli pentru finalizarea proiectelor din PNRR ar urma să fie compensată de încasarea sumelor aferente cererilor de plată 5 şi 6, cu excepţia fondurilor care ar putea fi pierdute din cauza nerespectării unor ţinte de decarbonizare şi a neaprobării legii salarizării.

Ilie Bolojan consideră că declaraţiile lui Grindeanu ar putea pregăti terenul pentru justificarea unei eventuale ratări a ţintei de deficit şi susţine că liderul PSD ar putea urmări alocarea unor sume suplimentare la rectificările bugetare din perioada următoare, fără adoptarea unor măsuri de control al cheltuielilor la final de an.

"Agențiile de rating nu numai că nu au retrogradat România, dar au estimat pentru țara noastră următoarele deficite totale pentru 2026: Moody’s – 5,8% din PIB, Fitch – 5,9% și Standard & Poor’s – 6,2% din PIB. Sau contestă domnul Grindeanu competența agențiilor de rating? Să le-o spună când se întorc. Acuză domnul Grindeanu Ministerul Finanțelor că a indus în eroare agențiile de rating, în condițiile în care PSD a avut reprezentanți la vârful acestuia tot anul, inclusiv în perioada de interimat? Asta îl va ajuta mult în relația cu piețele și investitorii. Un mare “atu” pentru România în negocieri. Știe diferența dintre un deficit de etapă, trimestrial, când ai avansat multe cheltuieli ca să termini PNRR, și deficitul de la finalul anului, când îți vor intra banii din cererile de plată PNRR 5 și 6, cu excepția, desigur, a banilor pierduți din vina PSD din cauza nerespectării țintelor de decarbonizare și a neaprobării legii salarizării? E cam ca atunci când trebuie să scoți mai mulți bani din cutiile de pantofi ca să plătești diverse cheltuieli, urmând să le umpli la loc mai târziu. Astfel, la finalul anului, ai acolo cât ți-ai propus. Asta, dacă nu le golești din nou. Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec", a scris Bolojan.

În opinia lui Bolojan, o astfel de abordare ar putea fi folosită ulterior pentru a transfera responsabilitatea unei eventuale depăşiri a deficitului asupra celor ale căror estimări au fost considerate credibile de cele trei agenţii de rating.

Fostul premier mai afirmă că situaţia bugetară ar putea limita posibilitatea includerii în bugetul anului viitor a promisiunilor pe care le consideră lipsite de acoperire financiară şi a anunţat că va urmări măsurile adoptate de guvern şi evoluţia cheltuielilor publice.