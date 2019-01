Corina Creţu, despre o eventuală candidatură la prezidenţiale

Foto: Corina Crețu/Facebook

Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a declarat, luni, că nu a discutat cu nimeni până în prezent despre o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale.



"Nu am discutat cu nimeni acest lucru. Tot ceea ce îmi doresc este să îmi îndeplinesc mandatul de comisar european până în ultima zi în beneficiul cetăţenilor europeni, al cetăţenilor României şi al României, după aceea ce îmi propun este să candidez la Parlamentul European. Şi cred că pot ajuta foarte bine de acolo având în vedere experienţa pe care am dobândit-o în cei 11 ani de când sunt la Bruxelles", a spus Corina Creţu, întrebată despre o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale.



De asemenea, ea nu a dorit să comenteze declaraţiile făcute săptămâna trecută potrivit cărora va candida la alegerile pentru Parlamentul European din partea Pro România şi nici dacă şi-a dat demisia din Partidul Social Democrat.



"Sunt aici în calitate de comisar european la o acţiune a preşedinţiei României. Tot ce am spus, am spus săptămâna trecută. Nu vreau acum în Senatul României să discut despre acest lucru. Ce am spus nu retrag", a afirmat Corina Creţu.