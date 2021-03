Costel Alexe, surprins în timp ce se chinuia să citească mai multe cuvinte în engleză: S-a lăsat păgubaș și a râs de propria gafă

După ce s-a chinuit să rostească primele cuvinte în engleză, Alexe s-a lăsat păgubaș și a rezumat denumirea la o serie de interjecții.

"Asociația ATRIUM Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory" a fost denumirea care i-a dat de furcă ministrului.

După ce s-a chinuit să citească primele cuvinte în engleză, Alexe s-a lăsat păgubaș și a rezumat cu o serie de interjecții: ”Bam bam bam”.

Acesta a izbucnit apoi în râs. "Engleză, da", a spus acesta, printre râsetele celor din sală.

