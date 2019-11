Cozmin Gușă a fost exclus din PSD. Declarații în exclusivitate la Antena 3

Cozmin Gușă a fost exclus, marți, din PSD, în urma votului dat în CEX, după doar 3 săptămâni de la revenirea în partid.

Consultantul politic a afirmat însă, la Antena 3, că va rămâne alături de proiectul reformării PSD. Motivul excluderii sale este, potrivit lui Cozmin Gușă, teama unor lideri PSD că ar fi vrut să candideze la o funcție în partid.

"Pe scurt, nici nu mă surprinde, dar nici nu schimbă nimic din strategia mea. Eu am anunțat de acum trei săptămâni când am intrat în PSD că am un proiect pe 10 ani, așa, de la 50 la 60 de ani, să reușim să reformăm stânga, pentru că nu va fi foarte simplu.

Eu știind ce este în CEX-ul acela, pentru că este diferit de PSD, mi-am dat seama că vor fi și asemena nervozități, dar au fost câteva zeci de colegi de partid, deocamdată - pentru că CEX-ul zice ceva, organizația din care faci parte zice altceva, apropo de Sectorul 1 și Dan Tudorache, care au votat împotrivă sau s-au abținut, ceea ce e o veste bună pentru acest început de proiect, pentru că noi suntem în faza în care PSD-ul a avut cel mai slab rezultat din istoria lui la prezidențiale - e clar că e o problemă, iar decizia aceasta de excludere a cuiva care nu a deranjat cu nimic, eu nedorind nicio funcție, arată că e o bubă acolo", a spus Cozmin Gușă, în exclusivitate, la Punctul de întâlnire.