Cozmin Gușă: Criza actuală va acționa cvasi-letal asupra României

”Cum ne salvam din toamna ? (2)

Geopolitica dezordinii.

Zic din toamna, tocmai pentru ca exclud orice posibilitate prin care criza actuala nu ne va paraliza pentru urmatoarele 5 luni, actionand cvasi-letal asupra Romaniei, posesoarea nefericita a unei infrastructuri de stat “daramate”, poate cea mai precara si instabila la nivel european. Ca sa putem pricepe ce ne va ramane de facut in viitorul apropiat, trebuie in mod necesar sa constientizam starea de fapt, sa intelegem contextul geopolitic international dominat azi de ceea ce eu denumeam intr-o carte scrisa acum 10 ani Geopolitica dezordinii, apoi sa ne contabilizam resursele reale si potentialul intrinsec cu care vom ramane in urma crizei.

2. Geopolitica dezordinii

Cu o invitatie prealabila la meditatie, legata de spiritul unui artist ca si Gauguin (foto jos), care chestiona in mod artistic in 1897, despre origini, cauze, viitor…

Asadar, pana la declansarea acestei CRIZE INDUSE, cei care au puterea sa inteleaga treburile mai discrete, pricepusera deja ca ordinea mondiala, asa cum este prezentata in mass media “main stream”, in epoca POST ADEVAR pe care o traim inca de cand societatea IT si-a impus (non)valorile, ei bine, acea prezentare a ordinii mondiale, poate fi considerat cel mai sofisticat fake-news. Pentru cei la care ma refer, devenise limpede ca , pe nesimtite, in ultimii 20 de ani au avut loc mutatii esentiale, neanuntate si neasumate public:

- a fost o decadere din drepturi a leadership-ului politic, asezonata cu impunerea unor conducatori de tari care, daca nu sunt marionete (puteam sa scriu “macronete” ) ascultatoare, sunt in orice caz persoane fara cultura necesara, fara aspiratii de tip umanist, excesivi in comportament sau limbaj, histrionici sau mesianici, dar in primul rand si grav, personalitati ce nu pot empatiza cu cei care i-au ales si pe care acum ii conduc, fie dupa bunul plac (Donald Trump), fie dupa foaia de parcurs a vreunui sistem (Vladimir Putin), fie dupa reguli impuse de catre partid, ce n-au legatura cu vietile sau fericirea cetatenilor (Xi Jinping)”, scrie Cozmin Gușă pe Facebook.

