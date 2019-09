Cristian Tudor Popescu, anunț-exploziv în plină criză politică: Asta se va întâmpla la alegerile prezidențiale

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat în termeni duri actuala criză politică.

“Te întrebi ce înțelege simplul cetățean, votant în alegerile prezidențiale, privind la un ciopor de maimuțe care sar dintr-un copac în altul, care prind din zbor o liană. Eu comentez politică de 30 de ani. Nu am întâlnit niciodată un nivel politic atât de jos, de confuz, încât aproape că nu mai are legătură cu politică. Am nostalgia lui Dragnea. Era un scelerat, dar punea niște probleme fundamentale: probleme justiției, a independenței justiției, problema relației României cu Uniunea Europeană. Probleme politice dure. Parametrul care mă îngrijorează cel mai tare este numărul mic de cetățeni din DIaspora care s-au înscris pentru vot în avans. Vom avea o prezență la vot în această toamnă mult mai mic la prezidențiale decât la europarlamentare. Peisajul politic e plin de nulități și mediocrități. E înjositor să comentezi astfel de mișcări. Asta e politică? Cum să comentezi această foșgăială. Ce-i mână de fapt în luptă pe acești inși? Banii, poziția? E mai mult decât atât. Vor titluri. Ăsta e principiul ordonator al acestei forfote. Nu contează că au vreo treabă cu respectiva funcție. Uitați-vă la Meleșcanu, la Tăriceanu, la Dăncilă. Meleșcanu a fost mereu parașutat în funcții. Nu a făcut decât rău în aceste funcții. A fost dat din funcția de ministru de Externe, este o hârcă ceaușistă, dar vrea să putrezească în această funcție de președinte al Senatului. Dăncilă a fost pusă prim-ministru de Dragnea cum ai pune o pisică de ceafă. Această mediocritate. Tăriceanu, în toate funcțiile în care a fost pus nu a făcut decât rău moral și profesional, iar acum simțind că dacă rămâne lângă Dăncilă pierde, a făcut această mișcare. Ăia trei care au fost mituiți cu funcții de la ALDE. O să scrie acolo că au fost miniștri. Se vor găsi destui în țara asta care să confunde titlul cu omul. E o politică de colțul mesei. Va dura acest tip de politică, pentru că le convine tuturor. Domnul Iohannis, de ce să schimbe ceva? Domnul Iohannis a fost ales pentru că s-a autoscufundat domnul Ponta în aroganță și ticăloșie. Domnul Iohannis beneficiază acum de faptul că doamna Dăncilă se vede în istorie. Aceaastă doamnă pierde puncte pentru ea și partid, iar Iohannis câștigă fără să facă nimic. Mircea DIaconu a șezut la Bruxelles, unde nu a vorbit într-o limbă străină nici cât Dăncilă. Ceea ce îi convine de minue și domnului Iohannis, și doamnei Dăncilă, și domnului Barna.

Barna. Domnul Barna are tot atâta carismă, telegenie și talent oratoric, compentențe, a un corporatist aproape de a fi concediat. Și totuși candidează. Titluri, tiluri: președinte, candidat, prim-ministru, să scrie ceva! Campania electorală va fi despre nimic”, a declarat CTP la Digi 24.