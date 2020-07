Cristoiu, previziune-bombă despre PSD. Ce se va întâmpla cu partidul

Jurnalistul susține că nu e doar vina lui Marcel Ciolacu că PSD nu ai are voce, deși e un partid mare, ci că diabolizarea sa orchestrată de PNL are succes.

“Noi avem o foarte mare problemă, s-a văzut, în această perioadă, şi anume PSD. Normal era ca în această perioadă, PSD, care e principalul partid de opoziţie, să păstreze echilibrul între putere şi opoziţie, luând atitudine. Nu cred că e vorba numai de blegeala de tip Marcel Ciolacu, acuzat de blaturi. Cred că este vorba şi aici trebuie pus degetul pe rană de o diabolizare a PSD, care funcţionează. În consecinţă avem pe scena politică un partid mare, uriaş, PSD, care nu are voce. Din punctul de vedere al opoziţiei, PSD e un partid absolut inutil. Poate să spună lucruri corecte, poate să aibă intervenţii, gesturi corecte, toate aceste gesturi pe fondul diabolizării nu mai au eficienţă”, a explicat jurnalistul.

Cristoiu: PSD ar trebui să își schimbe numele

“PNL e singur pe scena politică. Pro România creşte greu. La ora actuală, deşi avem un partid majoritar, care este PSD şi care, teoretic, când s-ar ridica pe două labe, aşa ca un leu, şi doar ar sforâi, ar trebui ca guvernul să se ascundă tot pe sub mese. Nu face pentru că e de fapt, cum spunea Mao, un tigru de hârtie. De acum încolo, vreo 4-5 ani va fi greu pentru PSD, dacă nu îşi schimbă şi numele, să mai fie ascultat. Asta este marea tragedie a României. Un guvern ultraminoritar – sigur îl are de partea lui şi pe preşedinte, şi serviciile, şi sistemul- călăreşte, este singur, a instaurat o dictatură, nu am nicio îndoială, în condiţiile în care în Parlament un alt partid este majoritar. Este una dintre marile ciudăţenii ale României posdecembriste”, a afirmat jurnalistul.