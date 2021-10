Dacian Cioloş, după ce şi-a prezentat luni Guvernul în Parlament: "Programul de guvernare pare dur, e nevoie de măsuri concrete"

"Am depus o listă de miniștri pentru un guvern monocolor pentru că nu e momentul pentru un experiment. Dacă acest guvern, avem nevoie de oameni care să răspundă măsurilor politice.

Noi suntem pregătiţi să ne asumăm aceste măsuri dificile, avem nevoie de un Executiv capabil să poată să acţioneze imediat.

Dacian Cioloş: "Nu e momentul pentru un experiment"

Programul nostru de guvernare poate să pară dur, ne concentrăm pe priorităţi evidente în prezent, avem nevoie de măsuri concrete pentru criza sanitară, trebuie să ne pregătim pentru criza energetică ce poate să lovească puternic oamenii în această iarnă", a spus, luni, Dacian Cioloş.

"Nu e momentul de jocuri politice. Soluția noastră avantajează pe toată lumea.

Sper să putem ajunge la o pace politică, aceasta este strategia noastră.

Am încercat să negociem o majoritate, nu am reușit, dar am decis să mergem până la capăt", a continuat premierul desemnat.

Întrebat dacă face demersuri pentru o majoritate parlamentară, Cioloş a spus că nu face demersuri pe sub masă.

Cioloş: "Nu facem negocieri pe sub masă, nu eu trebuie să-i fac majoritate lui Cîţu"

"Eu fac demersuri şi acum, dar nu negocieri pe sub masă. În rest, căutăm să punem argumentele pe masă. Am spus că voturile se numără în Parlament.

Întrebaţi PNL ce are de gând să facă, de acum înainte mergem cu acest proiect, vom vedeea care va fi votul în Parlament, vom anunţa care va fi abordarea noastră. Acum energia noastră e focalizată pe acest proiect, în aceste zile.

Nu eu trebuie să-i fac majoritatea lui Cîţu, nu e treaba mea.

Eu vin cu o propunere de guvern, noi am încercat până în ultimul moment să fim deschiși la discuții", a adăugat Cioloş.

Liderul USR a mai spus că dorește ca audierile și votul privind cabinetul propus să fie organizate chiar săptămâna aceasta. „Dacă acest guvern va trece suntem gata să ne apucăm de treabă cât mai repede”, a mai spus Cioloș.

Cioloş anunţă priorităţile guvernului USR

Premierul desemnat a anunțat că prioritățile Guvernului propus de USR sunt criza sanitară, criza energetică și PNRR.

Dacian Cioloş a depus luni în Parlament lista miniştrilor şi programul de guvernare.

USR-istul Cioloş a cerut ieri susţinerea celoralalte formaţiuni politice printr-o postare pe Facebook, după ce tentativele de negociere faţă în faţă au eşuat.

Una dintre propunerile cu care premierul desemnat vrea să rezolve criza sanitară este obligativitatea certificatului verde pentru toţi angajaţii de la stat şi de la privat.

Iată, mai jos, lista cu propunerile de miniştri făcută de Dacian Cioloş.

Lista de miniștri a cabinetului Dacian Cioloș

Ministerul Finanțelor - Dragoș PÎSLARU

Ministerul Afacerilor Interne - Alin STOICA

Ministerul Afacerilor Externe - Dan BARNA

Ministerul Justiției - Stelian ION

Ministerul Apărării Naționale - Nicu FĂLCOI

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - Claudiu NĂSUI

Ministerul Energiei - Cristina PRUNĂ

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Cătălin DRULĂ

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - George CĂȚEAN

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Mihai GOȚIU

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Cristian GHINEA

Ministerul Muncii și Protecției Sociale - Oana ȚOIU

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Ionuț MOȘTEANU

Ministerul Sănătății - Ioana MIHĂILĂ

Ministerul Educației - Corina ATANASIU

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării - Monica Berescu

Ministerul Culturii - Iulia Popovici

Ministerul Tineretului și Sportului - Tudor POP

Dacian Cioloş, program de guvernare

USR are şi un nou program de guvernare cu care a şi mers la Cotroceni:

• Pachet de măsuri pentru reducerea cu 32% a prețului energiei electrice, inclusiv reducerea TVA la electricitate și gaze de la 19% la 5% pentru consumatorii casnici pe o perioadă de 6 luni, subvenții temporare pentru CET-uri, credite fiscale pentru întreprinderi în cuantumul a jumătate din creșterea facturilor la curent și gaze și exceptarea de la plata certificatelor verzi în factura consumatorului casnic.

• Plan de măsuri ferme pentru limitarea transmiterii COVID-19 care prevede limitarea numărului de participanți și distanțare fizică pentru evenimentele în spațiu deschis (pelerinaje, evenimente sportive, culturale etc), decalarea anului școlar (vacanță două săptămâni, cu prelungirea școlii în lunile de vară), închiderea barurilor și a restaurantelor la ora 22.00 la nivelul întregii țări, indiferent de rata de incidență, pentru 30 de zile, apoi revenire în funcție de incidență și condiționat de certificat verde pentru angajați și clienți și acces în spații neesențiale (baruri, restaurante, cinema etc.) și mall-uri doar cu certificatul verde.

• Desființarea SIIJ până la final de octombrie 2021 și adoptarea legilor Justiției până la final de 2022.

• Implementarea "Zero Taxe pe Salariul Minim" pentru a reduce povara fiscală pe salariile mici.

• Reforma pensiilor speciale, astfel încât toate pensiile speciale să fie aliniate la principiul contributivității până la final de 2022.

• Reforma companiilor de stat, actualizarea legislației, eliminarea excepțiilor de la numirea profesionistă a managementului până la final de 2022.

• Revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin până în martie 2023.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal