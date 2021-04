Dan Barna: Coaliția PNL, USR PLUS, UDMR a depășit astăzi o situație delicată

Mihai Gâdea a prezentat, marți seară, în exclusivitate națională, acordul semnat de liderii coaliției după discuțiile aprinse care s-au desfășurat pe parcursul a două zile. Este vorba despre un act adițional la acordul de guvernare din 21 decembrie 2020.

La finalul ședinței, liderii coaliției au susținut o scurtă declarație de presă prin care au subliniat valorile care au condus la semnarea acordului.

Dan Barna, președintele USR, a precizat că are toată încrederea că prin ceea ce s-a agreat astăzi se va continua lupta cu pandemia cu intenția de a atinge o direcție de dezvoltare și de însănătoșire a societății.

„Coaliția PNL, USR PLUS, UDMR a depășit astăzi o situație delicată și funcționarea și succesul acestei coaliţii ține de încredere, respect și reguli.

După cele două zile, deloc simple, și după discuții care au avut și momente delicate, am reușit să avem o completare a acordului care a constituit această coaliție și avem toată încrederea că prin ceea ce am agreat astăzi împreună și perfect responsabil vom putea să ducem mai departe România în această luptă cu COVID-19 și să scoatem România din pandemie și să intrăm în acea direcție de dezvoltare și de însănătoșire a societății pe care o așteaptă cetățenii.

Campania de vaccinare prioritatea principală a guvernului

Acea direcție de care România are atâta nevoie și pe care această coaliție a propus-o. Am agreat câteva principii de funcționare foarte importante legate de funcționare a Guvernului, de funcționarea noastră ca și coaliție la nivelul Parlamentului și agendei parlamentare și legată de câteva priorități care există în programul de guvernare și pe care împreună le vom susține în perioada următoare tocmai pentru ca cetățenii României să vadă că această coaliție și acest guvern are și resursele și energia și competența necesară să ducă România mai departe și să depășim acest moment delicat.

Campania de vaccinare prioritatea principală a guvernului. Este singura cale prin care putem ieși împreună din acestă dificultate", a declarat Dan Barna, marţi seara, după cele două zile de negocieri.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal