Dan Barna: ”Am făcut ce am anunțat! Am înregistrat și depus demisiile!”

”În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului.

Mergem mai departe”, scrie Dan Barna pe Facebook.

Premierul Florin Cîțu va trebui să numească miniștri interimari care să preia portofoliile rămase libere.

Miniștrii USR PLUS au anunțat, luni seara, că își depun mandatele, după o ședință internă în care au stabilit că nu mai pot rămâne în Guvernul condus de liberalul Florin Cîțu.

USR PLUS se afla în Guvern cu șase mandate: Dan Barna – vicepremier, Claudiu Iulius Gavril Năsui - ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Cătălin Drulă - ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ioana Mihăilă – ministrul Sănătății, Cristian Ghinea - ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ciprian Sergiu Teleman - ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Ministrul Justiției, Stelian Ion a fost remaniat înainte de anunțul demisiilor.

