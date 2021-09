Dan Barna îl acuză pe Florin Cîţu că a încălcat regulile stabilite în coaliţie: "Pentru noi, toate opţiunile sunt pe masă"

Dan Barna l-a ameninţat iniţial pe premierul Florin Cîţu, în timpul şedinţei de guvern, cu o moţiune de cenzură şi chiar cu destrămarea coaliţiei de guvernare, după ce Cîţu a încercat să adopte în şedinţă proiectul de investiţii "Anghel Saligny".

După scandalul de la Guvern, şedinţa de astăzi a fost suspendată până astăzi la ora 19.00.

"Un fel de joacă, nu ştiu cum să o numesc altfel, am văzut în această dimineaţă în şedinţa de guvern unde, deşi, luni în cadrul şedinţei de coaliţie am convenit împreună cu partenerii noştri de guvernare că vom continua discuţiile şi pe PNDL 3, şi pe SIIJ, şi pe pensiile speciale, şi urma ca în următoarea şedinţă a coaliţiei să venim cu anumite variante şi formule şi amendamente, am constatat în această şedinţă de guvern că pe lista suplimentară a fost introdus, la surpriză, acest PNDL 3, un program despre care am exprimat numeroase rezerve din mai multe motive.

Este, în primul rând, o chestiune de încălcare a actului adiţional la protocolul de guvernare pe care l-am semnat împreună cu partenerii noştri şi vreau să citez din el, ca să nu existe niciun fel de referinţe. După situaţia cu Vlad Voiculescu, am încheiat acel protocol prin care am stabilit nişte reguli prin care să putem guverna corect şi sănătos pentru coaliţia noastră.

Or, una din aceste reguli spune, după cum urmează: agenda Guvernului şi procesul de prioritizare al actelor normative vor fi decise de prim-ministru, împreună cu vice-premierii, în şedinţă săptămânală ulterioară şedinţei de pregătitoare de guvern organizată de SGG. Agenda şedinţei de guvern va fi agreată la acest nivel şi ulterior transmisă ministerelor în spaţiul public. Ce spune acest articol? Spune foarte simplu: guvernarea se face în coaliţie", a declarat Dan Barna.

Dan Barna a mai explicat că astfel de iniţiative, precum cea de astăzi, sunt de neacceptat în coaliţia de guvernare.

"Surprize de genul celei de astăzi sunt de neacceptat pentru USR-PLUS şi tocmai de aceea apreciez faptul că, în urma discuţiei de la finalul ordinii de zi cunoscute din pregătitoare, premierul a acceptat să nu forţeze lista suplimentară şi să mai avem o discuţie în această seară.

Am avut, în urmă cu câteva minute, o discuţie cu colegii mei din grupul parlamentar şi cu conducerea USR-PLUS, şi pot să vă spun că pentru noi, toţi opţiunile sunt pe masă. Literal: toate opţiunile sunt pe masă.

Vom vedea cum vor evolua discuţiile în orele care urmează şi la şedinţa de guvern din această seară şi spun asta pentru că vreau să mai clarific un mesaj, ca să nu fie niciun fel de echivoc.

USR-PLUS nu este împotriva dezvoltării locale, însă PNDL, aşa cum este prezentat în acest moment, este un program exact cum le-am avut pe cele două anterioare de la Liviu Dragnea, în care vorbim doar despre risipă de bani şi hoţie şi nu de dezvoltare. Noi considerăm că e important să avem reguli, e important să avem transparenţă şi am propus nişte amendamente pe care le-am transmis colegilor din coaliţie. Nişte amendamente la ordonanţa respectivă tocmai pentru a avea detalii foarte clare despre cum sunt alocaţi aceşti bani şi a nu mai fi bani discreţionari, distribuiţi politic, aşa cum, din păcate, am văzut în cele două programe anterioare", a mai explicat Dan Barna.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal