Dan Neculăescu a vorbit cu familia româncei închise în China din 2017: „MAE este angajat în susținerea cazului ei”

2 minute de citit Publicat la 18:32 12 Noi 2026 Modificat la 18:32 12 Noi 2026

Alina Apostol a fost arestată în China în decembrie 2017, iar în iulie 2019 a fost condamnată la 13 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă cu carduri bancare. Foto: Getty Images

Dan Neculăescu a discutat, joi, cu familia Alinei Apostol, româncă încarcerată în China din 2017, pe care Bejingul refuză să o extrădeze. Ministrul Afacerilor Externe a spus că le-a asigurat pe rudele femeii că MAE „este angajat în susținerea cazului ei”, relatează Agerpres.

Șeful diplomației române a mai spus că statul român urmărește „îndeaproape” respectarea drepturilor Alinei Apostol.

„Am discutat astăzi cu familia Alinei Apostol, cetățean român aflat în executarea unei pedepse privative de libertate în China, pentru a-i asigura că Ministerul Afacerilor Externe este angajat în susținerea cazului ei.

Prin reţeaua noastră consulară urmărim îndeaproape respectarea tuturor drepturilor sale, monitorizăm condiţiile de detenţie şi starea de sănătate a Alinei şi menţinem un dialog constant cu autorităţile locale competente”, a transmis ministrul.

Marius Balo, profesorul român care a executat opt ani de închisoare în China și care încearcă de mai mulți ani să obțină transferul ei în România, susține că femeia este într-o stare fizică și psihică tot mai proastă și că munca și alimentația insuficientă din penitenciar i-au afectat grav sănătatea.

Dan Neculăescu a mai spus că MAE se coordonează cu Ministerul Justiției pentru a o aduce pe Alina Apostol în România.

„Demersurile noastre se desfăşoară în coordonare cu Ministerul Justiţiei, într-un cadru de cooperare interinstituţională adaptat specificului acestui caz. Aşa cum am spus încă de la audierile parlamentare, la MAE vom intensifica eforturile diplomatice pentru soluţionarea acestor situaţii dificile şi nu voi face niciun pas înapoi de la un dialog pe aceste teme", a scris şeful diplomaţiei române pe pagina sa de Facebook.





Comisia pentru politică externă a Senatului a anunţat joi că va organiza, în perioada imediat următoare, o audiere oficială privind cazul Alinei Apostol, cetăţean român aflat în detenţie în Republica Populară Chineză, la care vor fi invitate conducerile Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Justiţiei.

„Ne interesează schimbarea registrului de acţiune şi creşterea eficacităţii demersurilor României pentru repatrierea cetăţenei române Alina Apostol, aflată într-o situaţie extrem de dificilă. Familia sa, care a făcut deja mari sacrificii financiare pentru plata amenzii penale stabilite de instanţele chineze, are nevoie să ştie că instituţiile româneşti îşi pot face mai bine datoria şi că reunificarea familiei poate avea loc mult mai rapid”, a afirmat preşedintele Comisiei pentru politică externă a Senatului, Titus Corlăţean.

Ministerul Justiţiei informa săptămâna trecută că Alina-Irina Apostol a fost condamnată de Tribunalul din Shishi, provincia Fujian, la o pedeapsă privativă de libertate, prin aceeaşi hotărâre judecătorească fiind obligată la plata unei amenzi, precum şi, în solidar, împreună cu alte două persoane, a unor despăgubiri către victimele infracţiunii.



Conform legislaţiei chineze, achitarea amenzii şi a despăgubirilor stabilite prin hotărârea de condamnare reprezintă o condiţie obligatorie pentru finalizarea procedurii de transferare.

Alina Apostol este închisă în China din 2017. O instanță din România i-a redus pedeapsa

Alina Apostol a fost arestată în China în decembrie 2017, iar în iulie 2019 a fost condamnată la 13 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă cu carduri bancare.

În martie 2023, Curtea de Apel București a recunoscut parțial sentința pronunțată în China și a adaptat pedeapsa la legislația românească, stabilind o condamnare de 9 ani și 4 luni de închisoare.

Instanța română a dispus și transferul femeii într-un penitenciar din România, unde să își continue executarea pedepsei.

Decizia nu a fost însă suficientă pentru aducerea ei în țară, deoarece transferul necesită și acordul autorităților chineze.

Ministerul Justiției susține că va continua demersurile pentru transferul Alinei Apostol, dar precizează că procedura nu poate fi finalizată până când nu sunt îndeplinite condițiile impuse de statul în care femeia a fost condamnată.