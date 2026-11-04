Românca închisă în China de 9 ani nu poate fi adusă în țară. Ministerul Justiției explică ce condiție au pus autoritățile chineze

5 minute de citit Publicat la 15:04 04 Noi 2026 Modificat la 15:05 04 Noi 2026

Alina Apostol este închisă în China din 2017. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Justiției a explicat de ce Alina Apostol, românca închisă de aproape nouă ani în China, nu a fost încă transferată într-un penitenciar din România, deși autoritățile române au cerut acest lucru încă din 2019. Potrivit ministerului, autoritățile chineze condiționează transferul de plata unor despăgubiri către victimele infracțiunii pentru care femeia a fost condamnată. Precizările vin după ce Marius Balo, un alt român care a petrecut opt ani într-o închisoare din China, a anunțat că intră din nou în greva foamei, în semn de protest față de modul în care autoritățile de la București au gestionat cazul.

Alina-Irina Apostol a fost condamnată în 2019 la 13 ani și jumătate de închisoare pentru o fraudă cu carduri bancare. În prezent, femeia își execută pedeapsa într-un penitenciar din China, deși o instanță din România a decis încă din 2023 că poate fi transferată în țară, după adaptarea pedepsei la legislația românească.

Într-un comunicat publicat marți, Ministerul Justiției a transmis că demersurile pentru aducerea femeii în România au început în octombrie 2019 și au continuat până în prezent.

Instituția explică însă că între România și China nu există un tratat care să reglementeze transferul persoanelor condamnate, astfel că procedura depinde de cooperarea dintre cele două state și de respectarea condițiilor impuse de autoritățile chineze.

Ministerul Justiției: Transferul Alinei Apostol depinde de plata despăgubirilor

Potrivit ministerului, Alina Apostol a fost obligată de instanța chineză să plătească atât o amendă, cât și despăgubiri către victimele infracțiunii, acestea din urmă fiind stabilite în solidar cu alte două persoane.

Până acum, a fost achitată doar amenda, în august 2024, de către tatăl femeii. După această plată, autoritățile chineze au reluat analiza cererii de transfer și au acceptat adaptarea pedepsei în conformitate cu legislația română.

Problema este că despăgubirile nu au fost încă achitate, iar China nu este de acord cu finalizarea transferului înainte ca această obligație să fie îndeplinită.

„Potrivit legislației Republicii Populare Chineze, achitarea amenzii și a despăgubirilor stabilite prin hotărârea de condamnare reprezintă o condiție obligatorie pentru finalizarea procedurii de transferare.

În acest context, precizăm că, până în prezent, a fost efectuată o singură plată, în luna august 2024, reprezentând contravaloarea amenzii, aceasta fiind achitată de tatăl persoanei condamnate”, a transmis Ministerul Justiției.

Reprezentanții instituției susțin că autoritățile chineze au repetat această condiție la fiecare solicitare venită din partea României.

Ministerul precizează și că nu poate plăti în locul femeii sumele stabilite de instanța chineză și nici nu poate negocia reducerea lor.

„Subliniem faptul că Ministerul Justiției nu are un temei legal care să îi permită achitarea obligațiilor financiare stabilite în sarcina unei persoane condamnate printr-o hotărâre judecătorească. De asemenea, instituția nu are competența de a negocia sau modifica cuantumul obligațiilor financiare stabilite printr-o hotărâre definitivă pronunțată de o instanță străină”, se arată în comunicat.

Ministerul a discutat cu familia Alinei Apostol despre posibile soluții pentru plata sumelor restante, având în vedere că acestea reprezintă un efort financiar considerabil.

Potrivit instituției, partea chineză și-a exprimat disponibilitatea de a grăbi procedura după confirmarea achitării despăgubirilor.

Ce spune Ministerul Justiției despre starea de sănătate a româncei

Ministerul Justiției a răspuns și acuzațiilor privind condițiile în care este ținută Alina Apostol.

Marius Balo, care încearcă de mai mulți ani să obțină transferul ei în România, susține că femeia este într-o stare fizică și psihică tot mai proastă și că munca și alimentația insuficientă din penitenciar i-au afectat grav sănătatea.

În schimb, Ministerul Justiției transmite că, potrivit informațiilor primite de la Ambasada României la Beijing, controalele medicale efectuate nu au identificat probleme de sănătate deosebite.

„Potrivit informațiilor comunicate de reprezentanții misiunii diplomatice a României la Beijing, în urma controalelor medicale efectuate nu au fost constatate probleme de sănătate deosebite, doamna Apostol beneficiind totodată de monitorizare periodică din partea reprezentanților misiunii diplomatice, care efectuează vizite în penitenciar și mențin lunar legătura telefonică cu aceasta.

De asemenea, ca urmare a demersurilor întreprinse de misiunea diplomatică română în vederea asigurării unui sprijin suplimentar, administrația penitenciarului a răspuns solicitării acesteia, punând la dispoziția persoanei condamnate suplimente alimentare”, a precizat ministerul.

Astfel, autoritățile române susțin că femeia este monitorizată și că reprezentanții Ambasadei României intervin pentru îmbunătățirea condițiilor sale de detenție.

Marius Balo a anunțat că intră din nou în greva foamei pentru Alina Apostol

Cazul a revenit în atenția publică după ce Marius Balo, profesorul român care a executat opt ani de închisoare în China și s-a întors în țară în 2022, a anunțat un nou protest.

Duminică, 1 noiembrie, acesta a transmis că intră în greva foamei și că va consuma doar apă până când situația Alinei Apostol va fi rezolvată.

Balo susține că autoritățile române nu au făcut suficient pentru a o aduce acasă, deși cazul este cunoscut de mai mulți ani.

„După aproape un deceniu petrecut în lagărul de muncă din China, Alina se sfârșește, atât fizic, cât și mental. Trudește, zi după zi, pentru o lingură de orez și o rădăcină de lotus. I-au căzut dinții din pricina inaniției, iar spatele i-a cedat din cauza efortului fizic. Cu toate acestea, de la minister primim doar nepăsare și cinism”, a declarat acesta.

Marius Balo a mai recurs la greva foamei pentru a atrage atenția asupra situației Alinei Apostol și în anii trecuți.

Ministerul Justiției respinge însă acuzațiile potrivit cărora nu ar fi făcut demersuri pentru transferul femeii și susține că procedura este blocată de condițiile impuse de China, nu de lipsa solicitărilor din partea României.

Alina Apostol este închisă în China din 2017. O instanță din România i-a redus pedeapsa

Alina Apostol a fost arestată în China în decembrie 2017, iar în iulie 2019 a fost condamnată la 13 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă cu carduri bancare.

În martie 2023, Curtea de Apel București a recunoscut parțial sentința pronunțată în China și a adaptat pedeapsa la legislația românească, stabilind o condamnare de 9 ani și 4 luni de închisoare.

Instanța română a dispus și transferul femeii într-un penitenciar din România, unde să își continue executarea pedepsei.

Decizia nu a fost însă suficientă pentru aducerea ei în țară, deoarece transferul necesită și acordul autorităților chineze.

Ministerul Justiției susține că va continua demersurile pentru transferul Alinei Apostol, dar precizează că procedura nu poate fi finalizată până când nu sunt îndeplinite condițiile impuse de statul în care femeia a fost condamnată.