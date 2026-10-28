Daniel Zamfir acuză „tunuri” date la Ministerul Economiei în ultimele zile de interimat: „Este mușuroi de USR-iști aici”

Noul ministru al Economiei, Daniel Zamfir. Foto: Hepta

Noul ministru al Economiei, Daniel Zamfir, a dezvăluit, miercuri seară, la Antena 3 CNN, că a găsit o execuţie bugetară de 23% în ministerul pe care îl conduce şi a lansat acuzaţii grave după mandatele lui Miruţă şi Darău, ambii foşti miniştri USR. "Este inadmisibil ca ministerul Economiei să aibă o execuţie bugetară de doar 23%. Termitele astea au atentat la siguranţa naţională", a concluzionat Zamfir în legătură cu descoperirile din companiile de stat.

"(acele sinecuri, acele reţele de clientelism politic, soţii, soţul şefei de cabinet. etc. Confirmaţi că acele date sunt reale?) Sigur, sunt reale. Sunt într-o analiză profundă a ce înseamnă direcţie de minister, companiile, iar ce constat e revoltător, dincolo de acele încrengături.

Am pe masă un nou lot de termite. Le-am spus termite pentru că fac precum termitele: doar rod, nu construiesc nimic. Acea reformă despre care spuneau c-o pot face doar ei... o să vedeţi aici şi o să vă îngroziţi. Pentru că este inadmisibil ca ministerul Econpmiei să aibă o execuţie bugetară de doar 23%.

Nu e vorba de cheltuieli. Eu n-am găsit în ministerul Economiei o reformă, o companie unde să facă o reformă", a declarat Daniel Zamfir.

Acesta a dat exemplul unor măriri de indemnizaţie la compania IOR, în ultimele ore ale guvernului Bolojan:

"O companie extrem de importantă din industria de apărare, IOR. Unde era administrator special doamna Miron şi avea 18.000 lei indemnizaţie. În 19 octombrie, în ziua în care noi eram audiaţi, au făcut un Consiliu de Administraţie şi au stabilit ca indemnizaţia celor din CA să crească de la 5.200 lei la 14.800 lei. Termitele astea au atentat la siguranţa naţională".

Zamfir a mai spus că la Radiocom s-au cumpărat calculatoare de 1,7 milioane de euro.

"La Radiocom, o societate care gestionează reţelele, s-au gândit ei să facă achiziţie, în ultima zi a lor, de 1,7 milioane de euro, de calculatoare. Ultimul tun: laptopuri. Vreo 600. Am o informaţie pe care, dacă o conform, oamenii ăştia sunt de puşcărie curată.

În şedinţele CA de la Radiocom, au tot cerut să demareze procedurile ca să facă un concordat preventiv. Anume să mute bunurile imobile din infrastructura critică spre o firmă privată. Dacă se confirmă, despre ce vorbim? Este muşuroi de USR-işti aici".

Ministrul Economiei a mai acuzat că s-a încercat vânzarea terenurilor ROMAERO din Băneasa:

"La ROMAERO a venit administrator special o doamnă, Speranţa Munteanu, pusă de doamna vicepremier Gheorghiu. A luat-o de la 12 milioane datorie la 38 de milioane. Au convocat CA a doua zi după ce eu eram numit ministru, să propună să vândă din activele societăţii. Ce înseamnă? Terenurile bune din Băneasa. Am sunat la creditorul principal şi am blocat acea şedinţă.

A fost un plan al lui Ilie Bolojan să se ajungă să vindem din activele statului. Vreo 30-40 de oameni au plecat deja singuri din minister.

Eu l-am adus consilierul meu pe probleme de apărare pe domnul Cristian Barbu. Aşa abordez eu problema siguranţei naţionale", a mai declarat Zamfir.