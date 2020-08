De ce a lipsit Carmen Dan de la votul pentru moțiune: Sunt un contact direct. În orice zi mă pot pozitiva

Marcel Ciolacu a vorbit la Sinteza Zilei despre faptul că va propune mâine excluderea tuturor celor care au lipsit lipsit astăzi de la vot, inclusiv a fostului ministru de Interne Carmen Dan.

„Nu vreau să citesc mesajele publice în nota aceasta, mi-e greu să cred că pot fi acuzată de trădare. A fost povestea aceea cu butonul de la care se acțonează, vă asigur că povestea cu butonul nu se aplică în ceea ce mă privește. Sunt într-o situație în care nu doresc nimănui să fie și într-o astfel de situație nu am altă conduită decât aceea de a respecta prevederile legale”, a declarat Carmen Dan.

Carmen Dan a mărturisit că motivul pentru care nu a participat astăzi la votul pentru moțiune este faptul că mama acesteia a fost confirmată cu Sars-CoV-2: „Prevederile legale spun că în momentul în care sunt contact direct al unei persoane depistate pozitiv, în mod obligatoriu trebuie să intru în carantină 14 zile la domiciliul declarat, în condițiile în care nu prezint simptome. Eu mi-am făcut și testul.

În momentul în care am aflat că mama este pozitivă, la 2 zile după ultimul contact testu a ieșit negativ însă medicii mi-au explicat că nu este relevant acest test, acest rezultat, tocmai de aceea se instutuie carantina de 14 zile. În oricare zi dintre acestea mă pot pozitiva”.

„Este dorința mea de a lămuri această situație, întodeuna am fost un om corect, există un astfel de document care să dovedească ceea ce spun. Cum să neg un astfel de lucru? Eu am internat-o pe mama joi în urgență la Spitalul Floreasca și am fost alături de ea în acestă perioadă în care i-a fost foarte rău, îi este în continuare foarte rău. Acum nu pot lângă ea”, a mai spus fostul ministru de Interne. În toate momentele grele am fost alături de colegii mei și dacă aș fi putut, aș fi fost și astăzi acolo”.

