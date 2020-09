Decizie de ultimă oră a PNL. Este vorba despre PSD! ”O vom adopta miercuri, în cadrul Biroului Permanent!”

”A fost o zi istorică pentru Partidul Național Liberal, pentru că PNL este primul partid din România și principalul partid din România.

Din rezultatele parțiale pe care noi le avem, PNL are un scor de peste 34%, un procent istoric pentru partidul nostru, la 30 de ani după Revoluție. De asemenea, am făcut o analiză și pe celelate partide și am văzut că PSD se situează undeva la 30% iar Uniunea Salvați România este undeva la 13%.

Am luat decizia să nu există niciun fel de alianțe cu partidul trecutului, cu Partidul Social Democrat. Este o decizie pe care o vom adopta miercuri, în cadrul Biroului Permanent Național”, a declarat Robert Sighiartău, secretarul general al PNL.