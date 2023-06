Mugur Isărescu și Marcel Ciolacu au discutat la Guvern despre deficit și inflație

Premierul Marcel Ciolacu a discutat luni cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la Palatul Victoria, despre deficitul bugetar, rata inflației, nivelul investițiilor publice și reformele din PNRR, au declarat surse guvernamentale

În momentul de față, România are o inflație de 10,6%. Marcel Ciolacu speră ca până la toamnă aceasta să scadă sub 10%, iar până la finalul anului să ajungă la 8% sau chiar sub acest prag.

Inflația a fost principalul motiv pentru care Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu Mugur Isărescu. După o întrevedere de aproape două ore, există perspectiva prin care să fie redusă inflația astfel încât din toamnă să fie sub zece procente.

De asemenea, în cadrul acestei întâlniri, Mugur Isărescu a avut ocazia să afla care sunt planurile economice ale României. Premierul și Bnaca Națională au reușit să cadă de acord asupra unei politici fiscale, astfel încât BNR să nu mai scadă rata de politică fiscală.

Citește și: Laptele, carnea, uleiul şi fructele s-ar putea ieftini. Guvernul vrea reducerea TVA la alimentele de bază