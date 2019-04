Demisie de răsunet din partidul lui Dacian Cioloş

Foto: pixabay.com

Valeriu Nicolae a anunțat că demisionează din partidul fondat de Dacian Cioloș, PLUS.

El spune că politica a început să-l afecteze personal.

„Gafa aia cu securiștii e a mea. Textul inițial a fost:

„Având în vedere cât de mulți români au colaborat sau au lucrat cu Securitatea, în mod sigur televiziunile lui Ghiță și Voiculescu ar putea „demonstra” că există cel puțin o legătură între oricare dintre noi și Securitate”

A ieșit catastrofa aia pentru că Dacian a spus că nu are rost să fim la fel de lipsiți de bun simț. A fost o super presiune să ieșim cu o declarație, am șters rapid partea cu varanul și cu Ghiță, și nu am mai văzut inepția care mi-a ieșit. Imediat după ce a explodat internetul l-am sunat și i-am spus că ies public, îmi asum prostia și îmi dau demisia din partid. Mi-a spus că responsabilitatea stă la el și că greșeala lui este la fel de mare căci nu a mai verificat o dată. Nu sunt singurul cu care a făcut la fel. Nu știu pe nimeni care să aibă mai mult bun simț.

Am evitat să vorbesc cu el în momentul în care am luat decizia că nu mai pot. Sigur m-ar fi convins să nu plec.

România merită să devină decentă. Sunt o mulțime de oameni super decenți în PLUS și USR. Merită votați”, a scris Valeriu Nicolae pe pagina sa de Facebook.