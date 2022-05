De ani de zile în sălile de sport mi se fură tricourile, pantaloni scurți de sală, etc. Am tolerat…Pe unii i-am prins “ Da, am vrut o amintire”!

Sunt toți “ fani” și își păstrează o amintire! Acum, mi-au furat adidașii!

Da, am ajuns să merg desculț acasă!

Hoțule, nu puteai să furi și tu un tricou ?

Ști ce este greu să găsești adiași pe mărimea 48 în România?”, a scris Daniel Ghiță pe o rețea socială.