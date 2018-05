Descoperiți. Episod aprig al războiului dintre Iohannis și coaliția PSD-ALDE

foto- captura Antena 3

După 10 zile de la declanșarea, prin denunțul făcut de Ludovic Orban împotriva premierului Dăncilă, a ceea ce liderii coaliției acuză că este un plan bine pus la punct la Cotroceni pentru preluarea puterii absolute, și nicio negare din partea președintelui Iohannis, războiul crește în fiecare zi în intensitate și, dincolo de declarațiile publice, fiecare tabără lucrează asiduu, în tăcere, la următoarea lovitură năprasnică. În tabăra Iohannis, s-a declanșat deja operațiunea amenințării premierului și miniștrilor că vor fi îngropați cu plângeri penale.

În doar două zile, s-au aliniat pionii: Ludovic Orban și fidelii pe care-i mai are prin PNL, Victor Ponta, căruia brusc i s-a făcut dor de Gabriel Oprea și interesul național așa că au început să se șușotească pe la Doi Cocoși SĂ BĂGĂM AICI POZELE DE JOI, Nicușor Dan și câțiva ONG-iști amețiți, după ce omul Monicăi Macovei a refuzat să meargă Parchet cu denunțul care până la urmă a ajuns la Orban, după cum susține Alina Mungiu Pippidi, semn că, acum, oamenii lui Soros n-ar vrea să-și asume deschis acțiunea asta. Poate din cauza aversității arhi-cunoscute dintre George Soros și Benyamin Netaniahu e posibil să se dorească o soluție ceva mai discretă. Sau poate pur și simplu Orban a sărit să le arate lui Iohannis și Merkel cât de util este. Tabăra PSD-ALDE amenință și ea cu plângeri penale și ieșit în stradă. Doar că amenințarea cea mai mare a venit de la Tudorel Toader: la minister se lucrează intens la centralizarea tuturor protocoalelor SRI. Plus, surpriză, informația apărută pe surse că fidelul lui Kovesi, Portocală, s-a apucat și-a scris 50 de pagini de denunț, sub identitate protejată, împotriva șefei DNA. Lucru pe care ministrul Justiției îl crede și a fost foarte clar în privința asta, chiar și după ce Portocală a negat din toți rărunchii. Lucru firesc, de altfel, în cazul în care ar fi făcut denunțul sub protecție. Așadar ambele tabere sunt cu toate armele pe masă iar săptămâna viitoare este decisivă pentru soarta războiului.

În planul de preluare a puterii, cheia este îngenunchierea și spargerea alianței iar pentru asta crucială este dărâmarea lui Liviu Dragnea. Altfel, tot ce rezolvă Iohannis este, eventual, schimbarea unui guvern psd cu altul. Marți, Curtea Supremă ar trebui să se pronunțe în procesul președintelui PSD. Iar planul de preluare a puterii are nevoie ca de aer de o condamnare. Chiar și o amânare a pronunțării ar fi suficientă pentru Dragnea ca să se întărească. Și asta pentru că ziua de miercuri este cea care, de fapt, decide soarta războiului. Nu ziua în sine ci Curtea Constituțională care are de dat hotărârea ce poate da complet și definitiv peste cap ecuația puterii din România. Nu doar că hidra statului paralel poate pierde cel mai important cap, pe Laura Codruța Kovesi, dar, dacă CCR decide că Iohannis este obligat s-o revoce pe șefa DNA, funcția de președinte în sine pierde fix cheia care l-a făcut atotputernic pe Băsescu: dreptul de viață și de moarte asupra sorții procurorilor șefi, respectiv brațul înarmat al sistemului. Și, odată decapitat, sistemul ocult de putere se va destrăma aproape de la sine. Cu o Curte Constituțională care, de doi ani, a ținut practic numai în șuturi statul paralel și care a fost sursa începerii spargerii binomului, când a declarat că SRI nu poate face nici interceptări nici nimic altceva în dosarele penale, în care se mai și află doi dușmani de moarte ai Codruței Kovesi, respectiv Daniel Morar și Mona Pivniceru, nici nu-i de mirare că s-a dat cod roșu de panică în sistem.

Pe muțește, în timp ce încasează achitare după achitare iar DNA se năruie practic sub ea, Kovesi a plecat în Statele Unite cu scopul oficial de a ține un discurs la ONU. Nu-i vorbă că și ăsta e foarte important, mai ales după lovitura dată de Dragnea cu interviul acordat celei mai prestigioase agenții de presă americane, Associated Press. Înainte de discursul de miercurea trecută însă, Kovesi a avut se pare, la New York, cel puțin o întâlnire de taină. O nouă sufragerie. Jurnalistul român stabilit în Statele Unite, Grigore Culian, este cel care a dezvăluit că duminică, pe 20 mai, Laura Codruța Kovesi, ambasadorul României în SUA și fost director SRI, George Maior, Ion Jinga, șeful Misiunii Permanente a României la ONU și Consulul General al României la New York, Cătălin Radu Dancu, s-au reunit în sediul Misiunii Permanente a României la ONU, de pe thirtyeight street colț cu third avenue. O întâlnire ascunsă de presa românească de la New York și pentru care ultimii doi au lipsit de la un eveniment la care își anunțaseră prezența iar de la care George Maior a plecat în grabă, aproape imediat după ce ajunsese. Spune Grigore Culian că n-a apucat decât să semneze condica de prezență. Întreaga secretomanie din jurul întâlnirii și faptul că 3 diplomați au lăsat baltă un eveniment confirmat, gest care contravine cu regulile diplomației, n-au cum să nu ridice măcar întrebarea: care era marea urgență? Codruța Kovesi mai stătea la New York, nu era ca și cum era pe picior de plecare și nu mai aveau timp să se întâlnească. În mod evident, era o situație de criză. Pentru că, fără sprijinul partenerului strategic, Laurei Codruța Kovesi îi sunt numărate nu doar zilele în fruntea DNA ci și cele de libertate.

În plus, imediat după declanșarea scandalului mutării ambasadei României la Ierusalim și al denunțului pe temă, împotriva premierului Dăncilă, consilierul pentru politică externă al lui Iohannis, Bogdan Aurescu, a plecat în SUA unde stă de peste o săptămână. -a văzut cu Wess Mitchell, asistent al consilierului de stat al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice, dar și cu John Bolton, consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump. Turneul este cu atât mai bizar cu cât, în paralel, informațiile sunt că omologul american al lui Aurescu se afla la București, cu care era logic să fie discutate toate problemele generale de întărire a parteneriatului strategic, ce ne-au fost comunicate oficial. Pare că la Cotroceni s-a declanșat o celulă de criză pentru pansarea relațiilor cu Statele Unite după scandalul mutării ambasadei, chiar dacă, la vedere, Iohannis s-a arătat bățos și vehement alături de Angela Merkel. Asta, plus obținerea sprijinului celui mai mare dintre licurici în etapa decisivă a războiului. Lucru la care se concentrează și cealaltă tabără, fiindcă această următoare etapă se anunță a fi… la rupere.

Pentru a treia oară în ultimul an, Liviu Dragnea acuză că ar mai fi cineva în spatele planului de preluare a puterii absolute. A făcut-o în timpul crizei cu premierul Grindeanu, apoi cu Tudose și din nou acum. Și, după cum pune problema, dă de înțeles că ar fi vorba despre un om foarte puternic, la fel dacă nu chiar mai puternic decât președintele Iohannis. Ultima dată, a fost nominalizat șeful SPP, deși nu s-a mers niciodată cu acuzațiile până la capăt. Iar, din amploarea desfășurării de forțe, pare a fi totuși cineva cu mai multă anvergură și influență: internă dar și externă. O fi șeful SRI sau, mai degrabă, vreo umbră a lui Coldea despre care se spune că nu a părăsit total chiar toate butoanele puterii.