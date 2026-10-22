Despăgubirile fermierilor afectați de secetă au fost calculate greșit. Florin Barbu: „Procentul de calamitate a fost aplicat de 2 ori”

Florin Barbu: Corectăm actul normativ referitor la despăgubirile pentru secetă. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Actul normativ referitor la despăgubirile acordate fermierilor afectați de secetă va fi corectat, după ce s-a constatat că, la elaborarea acestuia, procentul gradului de calamitate a fost aplicat de două ori, a anunțat joi ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe pagina sa de Facebook.

"Corectăm actul normativ referitor la despăgubirile pentru secetă! Am descoperit că la elaborarea actului normativ calculul a fost făcut greșit prin aplicarea dublă a procentului gradului de calamitate.

Am discutat astăzi cu întreaga conducere a APIA pentru a veni urgent în guvern cu formula corectă care să permită plata rapidă a despăgubirilor pentru fermieri", a scris ministrul Agriculturii.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a demarat, din 16 octombrie, plăţile în avans aferente Campaniei 2026, în timp ce ajutoarele de stat cu caracter excepţional pentru fermierii afectaţi de secetă şi crescătorii de animale urmează să fie achitate până la 31 decembrie 2026.

"Pe agenda prioritară a APIA se regăseşte implementarea schemelor de ajutor de stat cu caracter excepţional, destinate sprijinirii fermierilor afectaţi de seceta pedologică din anul 2025, precum şi susţinerii crescătorilor din sectoarele suin şi bovin, în contextul dificultăţilor generate de criza din Orientul Mijlociu.

Plăţile aferente acestor forme de sprijin urmează să fie efectuate până la 31 decembrie 2026, potrivit calendarului stabilit", potrivit APIA.