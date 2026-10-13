Seceta lasă animalele fără hrană, iar fermierii sunt nevoiți să le vândă: "Furajele se găsesc foarte greu. Le-am pus pe boabe"

Fără iarbă pe pășuni și cu furajele tot mai scumpe, fermierii români sunt nevoiți să vândă animalele. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Fără iarbă pe pășuni și cu hrana tot mai scumpă, crescătorii de animale ajung să le vândă. Seceta a uscat câmpurile, iar animalele trebuie hrănite cu grăunțe și furaje cumpărate, cheltuieli pe care oamenii le suportă tot mai greu. "De o săptămână şi ceva, le-am pus pe boabe, oile sunt gestante şi nu vreau să leşine. Pe câmp n-au ce să mai mănânce", a spus un cioban din Mehedinţi, iar un crescător de bovine Black Angus a declarat: "Vreau să îmi opresc 30 de vaci maximum din cauza secetei prezente peste tot. Este din ce în ce mai complicat, natura nu ne mai ajută".

Grăunțele țin locul ierbii pe care oile nu o mai găsesc pe pășune. În comuna Șimian, situată în judeţul Mehedinţi, un crescător de oi trebuie să le asigure hrană suplimentară, după ce seceta a uscat câmpurile. Având în vedere că sunt tot mai greu de acoperit cheltuielile, fermierul se gândește să vândă o parte din turmă.

"Le pun boabe, să le dau boabe, că n-au ce să mai mănânce pe câmp. Nu mai găsesc nimic şi le-am dat boabe", a spus Ştefan Tăerel, crescător de oi.

Ulterior, ciobanul din localitatea Șimian a mai declarat: "N-a dat ploaie de patru luni de zile şi nu au ce să mănânce. De o săptămână şi ceva, le-am pus pe boabe, oile sunt gestante şi nu vreau să le leşin. Dacă pot să le dau, nu opresc decât mieluţele de astă vară, iar pe alea mari le-aş da toate. Dar nu ştiu dacă pot să le dau cu pesta".

Nici crescătorii de capre nu scapă de efectele secetei din lunile de vară. Întrebat despre gravitatea situaţiei, Olaru Giurconiu, crescător de capre în Șimian, a răspuns: "E foarte gravă, nu se găseşte mâncare pe câmpuri. Nu mai este, pentru că n-a plouat, a fost secetă mare, furajele se găsesc foarte greu".

La Husnicioara, o comună din județul Mehedinți, un alt fermier, care crește bovine din rasa Black Angus, și-a redus efectivul la jumătate. Spune că lipsa hranei de pe pășuni și scumpirile fac tot mai dificilă întreținerea animalelor.

"În fiecare an, vând din ele şi am vândut şi-n toamna asta, şi o să mai vând. Vreau să îmi opresc 30 de vaci maximum, pentru că, din cauza secetei prezente peste tot. Este din ce în ce mai complicat, natura nu ne mai ajută", a povestit Gigi Negrescu, fermier de bovine Black Angus.

Întreținerea caprelor apasă tot mai mult asupra bugetului gospodăriilor. Când animalele nu își mai găsesc hrana pe câmp, crescătorii trebuie să acopere diferența din propriile resurse.

"A ars tot, nu poţi nici acasă să le întreţii acum, că nu mănâncă, stau nemâncate. Tot e scump azi. Ce este ieftin azi?!? Nimic", a precizat Mariana Şhiopescu, crescătoare de capre, comuna Husnicioara.

Problema a fost semnalată în județ tot mai des în ultimii 2 ani. Pășunile uscate îi obligă pe fermierii români să cumpere hrană sau să înceapă să consume furajele păstrate pentru iarnă. Pentru crescători, o turmă mai mică ar însemna mai puține cheltuieli cu hrana.