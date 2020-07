Dezastru pentru Marcel Ciolacu. Cine va fi noul președinte PSD. Liviu Dragnea îl distruge din închisoare: "Aud de aici"

Într-un interviu oferit fostei sale colaboratoare, Anca Alexandrescu, Liviu Dragnea a transmis subtil că Marcel Ciolacu nu va mai fi mult timp în fruntea partidului deoarece social democrații sunt nemulțumiți de el. "Eu doar aud nemulțumiri și le aud de aici", a transmis fostul lider al PSD din închisoare, care indirect i-a profețit finalul lui Marcel Ciolacu în fruntea PSD.



”Ar fi fost firească o ceartă imediat după ce am plecat eu, dar a trecut un an și ceva. De ce să nu-l sprijine pe cel pe care l-au pus acolo? Vă dați seama că habar nu am ce face Marcel Ciolacu. De aici se vede altfel lumea politică, se vede lumea reală. Nu mai este o democrație în România, iar drepturile omului au ajuns să fie un moft”, a insistat Dragnea la Realitatea Plus.

Cine i-ar putea lua locul lui Marcel Ciolacu

Pentru funcția de președinte ar fi pe tabla de șah mai multe nume, conform unor surse politice. Marcel Ciolacu se luptă să-și păstreze funcția și încearcă alianțe cu potențialii săi rivali. Aparent i-au reușit jocurile, însă nimic nu este sigur în politică. Eugen Teodorovici se gândește să candideze la Congresul PSD, dar încă nu are suficientă susținere. Sorin Grindeanu, actualul președinte al ANCOM încă refuză o candidatură, însă potrivit acelorași surse se insistă mult pentru a se răzgândi, iar Gabriela Firea ar putea produce oricând surpriza.

Un alt nume de luat în calcul este cel al lui Vasile Dâncu. Liviu Dragnea probabil a aflat despre acest lucru și a ținut să-l asocieze imediat cu statul paralel.

"Sunt un intelectual de stânga și nu am plecat deloc din politică. Că voi reveni activ în conducerea unui partid, asta nu am hotărât. Nu este exclus, dar nu am hotărât încă", spunea Dâncu acum două săptămâni într-un interviu pentru Fanatik.

Liviu Dragnea îi îngroapă pe Vasile Dâncu și Viorica Dăncilă

„Vasile Dîncu mi-a dat primele explicații despre „statul paralel,” despre acest sistem ocult de putere. Dâncu știa despre astea din discuțiile dese pe care le avea cu băieții de la SRI, cu Maior, cu Coldea și cu alții. Ce mi-a spus s-a adeverit, nu mi-a spus lucruri nerealiste sau care nu aveau o reprezentare in realitate (…). Mi-a relatat și multe alte discuții care aveau loc, de exemplu în dosarul meu cu Referendumul. O mizerie politică de la un cap la altul. Vasile Dâncu, care era prietenul meu, știu că era foarte revoltat și îi certa destul de serios pe cei de la SRI, discutând destul de deschis faptul că e un dosar politic și că trebuie să înceteze practicile astea în care SRI se implica în viața politică și în acțiunile Justiției”, a fost replica lui Dragnea din închisoare.

Nici Viorica Dăncila n-a fost iertată. Fostul președinte al PSD a pus-o la zid în stilul caracteristic, dar a venit și replica fostului premier al României.

„Ce m-a deranjat foarte mult: doamna Viorica Dăncilă se trezea foarte des vorbind despre faptul că nu mă va grația, una-două nu-l voi grația. Chiar eram foarte nervos și voiam să îi spun: doamna candidat, nu mai vorbi despre faptul că n-o să mă grațiezi pentru că eu nu o să scriu o cerere de grațiere pentru că eu sunt aici nevinovat (...). Despre amnistie și grațire: prima discuție cu doamna Dăncilă am avut-o în februarie 2018 pe Valea Prahovei, eram acolo cu familiile, tocmai se însera, era zăpadă, și mi-a zis: domnule președinte, să ieșim afară să vă zic ceva. Mi-a zis că e hotărâtă să dea amnistie. Am zis bine. Ea a zis că vrea să dea acea ordonanță de amnistie. I-am zis: Viorica, sunt deciziile tale, dar reține că eu nu-ți cer, nu fac presiuni, deci nu se poate vorbi despre presiune. Peste câteva luni venea și îmi spunea: nu mai vreau să dau amnistie, peste alte câteva luni venea și spunea: vreau să dau amnistie„ a susținut Dragnea.

Răspunsul Vioricăi Dăncilă

„Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanță de urgență pe justiție! Și nu am avut niciodată vreo inițiativă pro-amnistie și pro-grațiere!

Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce știam sigur că e rău pentru țară. Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei și grațierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct și indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins.

Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri și-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înțeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ținut să onorez funcția și să-mi fac datoria față de români”, a scris Viorica Dăncilă pe Facebook, în replică la declarațiile lui Liviu Dragnea.

