Diana Şoşoacă, revoltată că nu poate merge la sală: "Dacă eu vreau să trag de fiare, de ce nu mi se permite?"

Nu puteti fi opriti sa mergeti pe strada, sa va deplasați intre localități in niciun interval orar. Arestul la domiciliu nu poate fi instituit decat de o instanta de judecata, nu de Arafat! Luis Lazarus si cu mine ne-am plimbat prin București dupa ora interzisă. Erau doar prostituate, cativa polițiști si jandarmi. Spitale goale, ambulante in repaos! Nimeni in Bucuresti. Ulterior, după ce le-am arătat oamenilor ca pot iesi, au ieșit si oamenii din București! Bravo, București! Iesiti din case!